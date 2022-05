The Quarry: So lang ist die durchschnittliche Spielzeit des Horrorspiels

Autor:, in / The Quarry

Mit The Quarry wird im Juni ein neues Horrorspiel für die Xbox erscheinen, in dem Spieler in einem Sommercamp für Teenager um ihr Leben fürchten müssen.

Das narrative Horror-Abenteuer des Entwicklers Supermassive Games (The Dark Pictures Anthology) wirkt mit 186 unterschiedlichen Enden recht komplex. Die Spielzeit scheint hingegen im normalen Bereich zu liegen.

Game Director Will Byles verriet im Interview mit SegmentNext, dass die durchschnittliche Spielzeit von The Quarry zehn Stunden betragen wird.

Da die Wiederspielbarkeit hoch sei und es eben alternative Wege gebe, sei die Spielzeit jedoch um ein Vielfaches länger.

„Je nach Spieler kann ein einzelner Durchgang von The Quarry etwa zehn Stunden dauern. Das Spiel ist außerdem so konzipiert, dass es einen hohen Wiederspielwert hat, da wir davon ausgehen, dass viele Spieler alternative Wege einschlagen und andere Entscheidungen treffen wollen. Wenn man alle Varianten der Geschichte von The Quarry erleben möchte, wird man sehr lange spielen!“

Vorbestellung von The Quarry im Microsoft Store

The Quarry erscheint am 10. Juni 2022 für PlayStation 4|5, Xbox Series X|S, Xbox One und Windows PC via Steam. Der Titel ist von der USK freigegeben ab 18 Jahren.