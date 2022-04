The Quarry: Wie man auf dem Erfolg von Until Dawn aufbaute

Autor:, in / The Quarry

Der Entwickler erklärt, wie man mit The Quarry auf dem Erfolg von Until Dawn aufbaute.

Will Byles, Game Director bei Supermassive Games sprach in einem Video von IGN über The Quarry.

Byles erklärt darin, wie man für das kommende Horrorspiel den Kern von Until Dawn aufgegriffen hat, der zum Erfolg führte und wie man die Formel mit frischen Ideen und Technologien nutzte, um etwas Neues und Aufregendes zu schaffen.