The Relic: The First Guardian: Action-RPG erscheint Ende Juli für PS5 und PC, später für Xbox und Switch 2

Perp Games präsentiert neues Gameplay zu The Relic: First Guardian mit Release in diesem Sommer.

Mit einem neuen Gameplay-Einblick hat Perp Games frische Eindrücke zu The Relic: First Guardian veröffentlicht. Der Titel setzt auf schnelle Kämpfe, herausfordernde Gegner und eine Vielzahl an Waffen und Zaubern.

Der Release des Action-RPGs ist für den 31. Juli auf PlayStation 5 und PC geplant. Eine spätere Veröffentlichung für Xbox Series X|S sowie Nintendo Switch 2 ist ebenfalls angekündigt und soll im Verlauf des Sommers folgen.

Das gezeigte Material legt den Fokus auf das Kampfsystem, das auf dynamische Gefechte und unterschiedliche Spielstile ausgelegt ist. Spieler sollen sich durch eine Vielzahl an Gegnern kämpfen und dabei sowohl Nahkampfwaffen als auch magische Fähigkeiten kombinieren können.

Mit seinem Mix aus schneller Action und Fantasy-Elementen positioniert sich The Relic: First Guardian als klassisches Action-RPG mit modernem Gameplay-Ansatz. Weitere Details zum Spiel sollen laut Publisher in den kommenden Wochen folgen.