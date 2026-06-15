The Relic: The First Guardian: Action-RPG erscheint Ende Juli für PS5 und PC, später für Xbox und Switch 2

5 Autor: , in News / The Relic: The First Guardian
Übersicht

Perp Games präsentiert neues Gameplay zu The Relic: First Guardian mit Release in diesem Sommer.

Mit einem neuen Gameplay-Einblick hat Perp Games frische Eindrücke zu The Relic: First Guardian veröffentlicht. Der Titel setzt auf schnelle Kämpfe, herausfordernde Gegner und eine Vielzahl an Waffen und Zaubern.

Der Release des Action-RPGs ist für den 31. Juli auf PlayStation 5 und PC geplant. Eine spätere Veröffentlichung für Xbox Series X|S sowie Nintendo Switch 2 ist ebenfalls angekündigt und soll im Verlauf des Sommers folgen.

Das gezeigte Material legt den Fokus auf das Kampfsystem, das auf dynamische Gefechte und unterschiedliche Spielstile ausgelegt ist. Spieler sollen sich durch eine Vielzahl an Gegnern kämpfen und dabei sowohl Nahkampfwaffen als auch magische Fähigkeiten kombinieren können.

Mit seinem Mix aus schneller Action und Fantasy-Elementen positioniert sich The Relic: First Guardian als klassisches Action-RPG mit modernem Gameplay-Ansatz. Weitere Details zum Spiel sollen laut Publisher in den kommenden Wochen folgen.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu The Relic: The First Guardian

5 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  2. de Maja 353245 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 15.06.2026 - 19:14 Uhr

    Gutes Standard Game für später mal im Sale, ein Hit wirds aber nicht.

    0
  4. Ralle89 174955 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 2 | 15.06.2026 - 19:39 Uhr

    Für mich ist das auch nichts und Xbox wieder später wo dann genug gute Spiele kommen 😅

    0

Hinterlasse eine Antwort