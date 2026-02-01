The Relic: The First Guardian: Action-RPG stellt neuen Boss vor

The Relic First Guardian enthüllt neuen Boss – düstere Neuinterpretation der koreanischen Legende „Die Himmelsmaid und der Holzfäller“.

Das kommende Epic‑Action‑RPG The Relic First Guardian hat einen neuen Boss vorgestellt – und dieser basiert auf einer düsteren Re‑Interpretation der koreanischen Volkserzählung „Die Himmelsmaid und der Holzfäller“.

Die Entwickler greifen die bekannte Geschichte auf, verdrehen sie jedoch zu einer tragischen, albtraumhaften Begegnung, die perfekt in die harsche Fantasy‑Welt des Spiels passt.