The Relic: The First Guardian: Action-RPG stellt neuen Boss vor

Das kommende Epic‑Action‑RPG The Relic First Guardian hat einen neuen Boss vorgestellt – und dieser basiert auf einer düsteren Re‑Interpretation der koreanischen Volkserzählung „Die Himmelsmaid und der Holzfäller“.
Die Entwickler greifen die bekannte Geschichte auf, verdrehen sie jedoch zu einer tragischen, albtraumhaften Begegnung, die perfekt in die harsche Fantasy‑Welt des Spiels passt.
Könnte ganz gut werden 🤔.
UE5-Einheitsbrei aus Asien 😴
Ist doch wieder nen Soulslike 🤔 sieht jedenfalls so aus.