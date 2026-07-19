The Relic: First Guardian: Brutale Bosskämpfe im neuen Trailer

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Image: Perp Games

Brutale Bosskämpfe im neuen Trailer zu The Relic: First Guardian.

Die Entwickler von The Relic: First Guardian haben einen neuen Trailer veröffentlicht, der mehrere der mächtigen Bossgegner des kommenden Action-RPGs in den Mittelpunkt stellt.

Unter dem Titel „Meet The Brutals“ erhalten Spieler einen ersten Eindruck von einigen der gefährlichsten Gegner, denen sie sich im Spiel stellen müssen. Die sogenannten Brutals zählen zu den zentralen Herausforderungen von The Relic: First Guardian und sollen mit unterschiedlichen Angriffsmustern sowie spektakulären Kämpfen überzeugen.

Der neue Trailer zeigt ausgewählte Bossgegner und vermittelt einen Vorgeschmack auf die intensiven Auseinandersetzungen, die im fertigen Spiel auf die Spieler warten.

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2 Kommentare Added

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  1. ZombieGott79 100600 XP Profi User | 19.07.2026 - 18:08 Uhr

    Ja das sieht einfach nur Super aus . Etwas dunkel aber finde das Kampfsystem kickt richtig gut.

    0

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