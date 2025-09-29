The Relic: The First Guardian: Kampf durch brennende Ruinen

Spannende Kämpfe in einem brennenden Dorf sind in diesem neuen Gameplay-Video zu Relic: First Guardian zu sehen.

Perp Games hat einen knapp neun Minuten langen Einblick in das Gameplay von Relic: First Guardian gewährt. Es stammt aus dem Pre Alpha-Build des Spiels, das im nächsten Jahr für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC erscheinen wird.

Im Action-RPG spielt ihr als letzter Wächter, der die Welt von Arsiltus retten muss. Eure Mission ist es, die Stücke eines zerstörten großen Relikts zu finden und die Leere zu schließen, die das Land in Dunkelheit und Tod verwandelt hat. Ihr seid die letzte Hoffnung und euer Abenteuer wird Arsiltus in eine neue Ära führen.

Zu sehen sind im Video atmosphärische Kämpfe auf brennenden Schlachtfeldern gegen zahlreiche Feinde und sogar einen Boss, denen sich der Protagonist mit seinem Schwert und seinen Fähigkeiten stellt.