The Relic: The First Guardian: Knallharte Kämpfe im Gameplay-Trailer

The Relic: First Guardian zeigt sich in einem neuen Gameplay-Trailer voller, brutaler Action.

In dem Action-RPG The Relic: First Guardian begeben sich Spieler auf ein heldenhaftes Abenteuer, um als letzter Wächter die Welt in der Dunkelheit zu retten.

Das einst blühende Arsiltus wurde von der Leere verschluckt, die durch die Zerstörung der großen Reliquie entstand, und in ein Land des Todes verwandelt. Jetzt ist es eure Aufgabe, die Teile der zerbrochenen großen Reliquie zu finden und die Leere zu schließen.

Den The Relic: First Guardian Gameplay Trailer von der Future Games Show gibt es hier zu sehen:

Das Spiel soll 2025 für Xbox Series X/S, PlayStation 5 und PC erscheinen.