The Relic: The First Guardian: Letzter Retter in einer sterbenden Welt

The Relic: First Guardian erscheint im Mai 2026 – episches Action‑RPG schickt euch als letzten Retter in eine sterbende Welt.

The Relic: First Guardian erscheint am 26. Mai 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und Steam und führt euch in ein klassisches Action‑RPG‑Abenteuer, das vollständig auf eine heldenhafte Rettungsmission ausgerichtet ist.

Die Geschichte spielt in Arsiltus, einem einst blühenden Land, das durch die Zerstörung eines großen Relikts in ein von Leere verschlungenes Ödland verwandelt wurde. Eure Aufgabe besteht darin, die verstreuten Fragmente dieses Relikts zu finden und die klaffende Leere zu schließen, die das gesamte Reich bedroht.

Im Mittelpunkt steht der Aufbau eures Charakters, den ihr mit verschiedenen Fähigkeiten weiterentwickelt, um immer stärkere Herausforderungen zu meistern.

Während ihr die Geheimnisse von Arsiltus aufdeckt, trefft ihr auf unterschiedliche Regionen, Gegner und Rätsel, die euch Schritt für Schritt näher an die Wiederherstellung der Welt führen. Das Spiel kombiniert actionorientierte Kämpfe mit Erkundung, Progression und einer klaren Heldenreise, bei der ihr als letzter Hoffnungsträger des Landes agiert.

Für euch bedeutet das, dass The Relic: First Guardian ein klassisches Fantasy‑Action‑RPG mit moderner Technik und einer klaren Mission bietet: die Rückkehr von Arsiltus zu alter Stärke.