The Riftbreaker: 4K und 60 FPS auf PlayStation 5 und Xbox Series X

Der kommende Shooter The Riftbreaker unterstützt 4K und bis zu 60 FPS mit Ray Tracing auf PlayStation 5 und Xbox Series X.

The Riftbreaker erscheint im Oktober für Xbox Series X/S, PlayStation 5 und PC, wobei die Versionen für PlayStation 4 und Xbox One später folgen sollen. Entwickler EXOR Studios bestätigte, dass die Xbox Series X- und die PlayStation 5-Versionen in 4K laufen und Ray Tracing unterstützen werden.

Die Xbox Series S-Version des Shooters wird ebenfalls in 4K und mit bis zu 60 FPS laufen, allerdings ohne Ray Tracing. Die Konsolenversionen erhalten Maus- und Tastaturunterstützung für diejenigen, die mit Controllern nichts anfangen können.

Hier haben wir für euch noch das The Riftbreaker Walkthrough-Video mit zehn Minuten kommentiertem Gameplay:

The Riftbreaker erscheint voraussichtlich am 14. Oktober 2021 für Xbox Series X/S, PlayStation 5 und PC.