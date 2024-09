The Riftbreaker: Heart of the Swamp jetzt für Konsolen erhältlich

Autor:, in / The Riftbreaker

Der Riftbreaker: Heart of the Swamp DLC ist jetzt für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich.

Konsolenspieler können endlich die dritte Erweiterung für das von der Kritik gefeierte Action-Strategiespiel The Riftbreaker genießen. Der neue DLC mit dem Titel „Heart of the Swamp“ ist die bisher größte Gameplay-Erweiterung und steht ab sofort im PlayStation Store und im Microsoft Store zum Preis von 9,99 $ bzw. den entsprechenden regionalen Preisen zum Download bereit.

The Riftbreaker: Heart of the Swamp entführt die Spieler in ein völlig neues, unerforschtes Biotop der Pilzsümpfe, in dem es vor einzigartiger Flora, Fauna und Herausforderungen nur so wimmelt.

Während der Spieler die geheimnisvollen Sümpfe erkundet, trifft er auf neue Feinde, findet mächtige Upgrades und entwickelt bahnbrechende Technologien, die ihm eine Vielzahl strategischer Optionen in dieser unwirtlichen Umgebung bieten.

„Unser Ziel bei Heart of the Swamp war es, das Universum von The Riftbreaker auf eine Art und Weise zu erweitern, die sowohl neuen als auch erfahrenen Spielern neue, aufregende Erfahrungen bietet“, so Paweł Lekki, COO von EXOR Studios. „Das Fungal Swamp-Biom ist voller einzigartiger Herausforderungen und Geheimnisse, von denen wir glauben, dass sie unsere Community fesseln und begeistern werden.“

Der Kauf des The Riftbreaker: Heart of the Swamp DLC bietet zusätzlich:

Erlebt einen aufregenden neuen Zweig der Story-Kampagne, der im Pilzsumpf-Biom stattfindet.

Untersucht den gewaltigen Großen Pilzbaum – ein 100 Meter hoher Fruchtkörper eines riesigen Pilzes, der sich über das gesamte Biom erhebt.

Erweitert euren Technologiebaum im Kampagnenmodus, indem ihr einzigartige Technologien erforscht, die nur in diesem Biom erworben werden können.

Sammelt Informationen über neue Kreaturen, Vegetation und andere Kuriositäten, die nur in dieser unterirdischen Umgebung zu finden sind.

Bringt Sie den großen Pilzbaum wieder zu seinem alten Glanz, indem ihr ihm helft, die Parasiten zu beseitigen, die ihn zu überschwemmen scheinen.

Passt eure Methoden zum Bau von Basen an, um den begrenzten Platz im überfluteten Sumpf optimal zu nutzen.

Stellt euch furchterregenden Feinden, die eure Fähigkeiten in allen Arten von Kämpfen auf die Probe stellen werden.