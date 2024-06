The Riftbreaker: Trailer und Details zum Heart of the Swamp DLC

Autor:, in / The Riftbreaker

The Riftbreaker erhält mit dem Heart of the Swamp DLC die bisher größte Gameplay-Erweiterung und einen neuen Teil der Story-Kampagne.

EXOR Studios kündigt die Veröffentlichung der dritten Erweiterung Heart of the Swamp für das Action-Strategiespiel The Riftbreaker an. Der DLC ist zunächst für PC zum Preis von 9,99 Euro erhältlich. Die Veröffentlichungen für Konsolen werden folgen.

Der kostenpflichtige DLC wird zusammen mit dem bisher größten kostenlosen Inhaltsupdate für The Riftbreaker veröffentlicht – Welterweiterung III.

Dank der Welterweiterung III können alle Spieler in zwei brandneuen Szenarien des Überlebensmodus das neue Biotop Fungal Swamp mit seiner einzigartigen Fauna und Flora entdecken.

Die Erweiterung bietet außerdem mehr als siebzig neue Technologiegegenstände, die die Spieler im Spiel verwenden können, sowie Dutzende von Spieloptimierungen, Fehlerbehebungen und Verbesserungen der Lebensqualität.

The Riftbreaker: Heart of the Swamp entführt die Spieler in ein völlig neues, unerforschtes Biotop der Pilzsümpfe, in dem es von einzigartiger Flora, Fauna und Herausforderungen nur so wimmelt.

Während der Spieler die geheimnisvollen Sümpfe erkundet, trifft er auf neue Feinde, findet mächtige Upgrades und entwickelt bahnbrechende Technologien, die ihm eine Vielzahl strategischer Optionen in dieser unwirtlichen Umgebung bieten.

„Unser Ziel bei Heart of the Swamp war es, das Universum von The Riftbreaker auf eine Art und Weise zu erweitern, die sowohl neuen als auch erfahrenen Spielern neue, aufregende Erfahrungen bietet“, so Paweł Lekki, COO von EXOR Studios. „Das Fungal Swamp-Biom ist voller einzigartiger Herausforderungen und Geheimnisse, von denen wir glauben, dass sie unsere Community fesseln und begeistern werden.“

Das kostenlose Inhaltsupdate der Welterweiterung III gibt den Spielern Zugang zu:

Pilzsumpf-Biom – ein komplexes Ökosystem, das in einem riesigen Flussdelta liegt. Die warmen Temperaturen und die hohe Luftfeuchtigkeit machen es zu einem perfekten Ort für das Wachstum von Pilzen.

Zwei neue Szenarien für den Überlebensmodus, die in diesem neuen Biom stattfinden. Die Karte Pilzwald ist ein klassisches Riftbreaker-Survival-Erlebnis – ihr erkundet die Karte, kämpft um Ressourcen und baut eine ausgedehnte Basis. Das zweite Szenario, Fungal Swamp, findet auf einer überschwemmten Karte mit begrenztem Platz zum Bauen und begrenzten Ressourcen statt, was eine andere Herangehensweise an das Gameplay erfordert.

Neue Spielmechanismen: Baut neue, spezialisierte Gebäude und Verteidigungstürme auf dem Wasser, kreuzt Pipelines mit zwei verschiedenen Flüssigkeiten mit Hilfe von Pipeline-Kreuzungen und füttert eine spezielle neutrale Kreatur – Poogret – für Spielbelohnungen.

Mehrere neue Arten von Kreaturen, anders als alles, was ihr bisher gesehen habt. Kämpft gegen Horden von furchterregenden Monstern, die hinter jeder Ecke lauern.

Mehr als 70 neue Forschungsgegenstände und Technologien, um eure Basis und Mr. Riggs‘ Fähigkeiten weiter zu verbessern.

Neue Waffen und Verteidigungstürme. Baut mächtige Waffen, die jeden vernichten werden, der eure Basis bedroht. Dazu gehören brandneue, massive, von der Community inspirierte 3×3-Verteidigungstürme mit wahnsinniger Feuerkraft.

Zahlreiche Verbesserungen der Lebensqualität, Leistungsoptimierungen und Änderungen am Balancing.

Der Kauf von The Riftbreaker: Heart of the Swamp kostenpflichtiger DLC bietet zusätzlich:

Erlebt einen aufregenden neuen Zweig der Story-Kampagne, der im Pilzsumpf-Biom stattfindet.

Untersucht den gewaltigen Großen Pilzbaum – ein 100 Meter hoher Fruchtkörper eines riesigen Pilzes, der sich über das gesamte Biom erhebt.

Erweitert euren Technologiebaum im Kampagnenmodus, indem ihr einzigartige Technologien erforscht, die nur in diesem Biom erworben werden können.

Sammelt Informationen über neue Kreaturen, Vegetation und andere Kuriositäten, die nur in dieser unterirdischen Umgebung zu finden sind.

Bringt den Großen Pilzbaum wieder zu seiner alten Pracht zurück, indem ihr ihm helft, die Parasiten zu beseitigen, die ihn zu überschwemmen scheinen.

Passt eure Methoden zum Bau von Basen an, um den begrenzten Platz im überfluteten Sumpf optimal zu nutzen.

Stellt euch furchterregenden Feinden, die eure Fähigkeiten in allen Arten von Kämpfen auf die Probe stellen werden.