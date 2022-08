The Rumble Fish 2: Kampfspiel landet im Winter auf der Xbox

Autor:, in / The Rumble Fish 2

The Rumble Fish 2 erscheint im Winter für PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox Series X/S, Xbox One und PC über Steam.

Der japanische Videospiel-Publisher 3goo freut sich, bekannt geben zu können, dass die Fortsetzung des beliebten Kult-Kampfspiels The Rumble Fish 2 von Dimps Corporation eine Reihe von Verbesserungen mit sich bringt, die sich an Hardcore-Fighting-Game-Fans und Online-Spieler richten, wenn es diesen Winter digital auf allen wichtigen Plattformen erscheint, einschließlich PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox Series X/S, Xbox One und PC über Steam.

Als originalgetreue Portierung des Spiels, das 2005 für die Atomiswave Arcade-Plattform entwickelt wurde, bietet The Rumble Fish 2 all die knallharte 2D-Kampfspiel-Action, die vor über 15 Jahren so viele Spieler in den Spielhallen begeisterte.

Dazu gehört eine vielseitige Besetzung von Charakteren, die mit wilden, auffälligen Techniken bewaffnet sind und deren Optik durch das einzigartige „Smooth Model Animation“-System des Spiels unterstützt wird, das eine außergewöhnlich schöne 2D-Sprite-Animation pro Gliedmaße ermöglicht.

The Rumble Fish 2 wird auch eine Reihe von neuen Verbesserungen und Features bieten, die sich an Hardcore-Kampfspiel-Fans richten. Neben einer 16:9-Breitbild-Präsentation, die die großartige Grafik und Animation des Spiels modernisiert, können die Spieler ihre Fähigkeiten im brandneuen Übungsmodus verbessern, bevor sie in Online-PvP-Kämpfen mit Rollback-Netcode gegen Rivalen auf der ganzen Welt antreten – ein Feature, das von Top-Kampfspielern als absolut unverzichtbar angesehen wird.

Der Übungsmodus ermöglicht die Anpassung von KI und Messgeräten für eine bessere Lernerfahrung. Hardcore-Fans können sich außerdem darauf freuen, im brandneuen Galerie-Modus einen Blick auf Charakterzeichnungen, Musik, Produktionsmaterial hinter den Kulissen und vieles mehr zu werfen.

Nicolas Di Costanzo, Präsident von 3goo, sagte: „Rumble Fish 2 ist seit vielen Jahren ein beliebtes Spiel in japanischen Spielhallen, und es werden immer noch gelegentlich Turniere von der Community organisiert. Seine Langlebigkeit spricht für die großartige Arbeit, die der Entwickler Dimps‘ mit dem Spiel geleistet hat, dank seiner zwei Jahrzehnte langen Erfahrung im Kampfspiel-Design. Das Team von Dimps hat erweiterte Kampfsysteme entwickelt und den Spielern eine unendliche Anzahl von Strategien geboten, was die Community absolut liebt.“ „Wir von 3goo haben es uns zur Aufgabe gemacht, diesen beliebten Titel auf die Konsolenplattformen zu bringen und die großartigen Features, die das Spiel zu bieten hat, auch den Konsolenspielern zugänglich zu machen, wie z.B. den Online-PvP-Modus und einen Ort, an dem man Combos richtig lernen kann. Wir hoffen auch, dass die Fans der Franchise auf ein paar weitere überraschende Ankündigungen gespannt sein werden, die wir vor der Veröffentlichung machen werden, also bleibt dran!“

