The Rumble Fish 2: Nachfolger zum Kampfspiel erscheint im Dezember

Der japanische Videospiel-Publisher 3goo kündigt an, dass die Kampfspiel-Fortsetzung The Rumble Fish 2 von Dimps Corporation am 8. Dezember 2022 für PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One und PC über Steam erscheinen wird.

Neben der digitalen Veröffentlichung des Spiels können Fans des Kult-Klassikers auch die physische Collector’s Edition von The Rumble Fish 2 bestellen, die die Rumble Fish Original Arcade Version des Spiels enthalten wird.

Die Rumble Fish Original Arcade Version wird eine originalgetreue Portierung der Atomiswave Version sein und exklusiv in der physischen Collector’s Edition enthalten sein. Die Collector’s Edition wird zunächst in Japan ab dem 8. Dezember 2022 erhältlich sein und dann zu einem späteren Zeitpunkt auch für den Rest der Welt.

Über The Rumble Fish 2

The Rumble Fish 2 wurde für die Atomiswave-Arcade-Plattform entwickelt und feierte 2005 sein Debüt. Es begeisterte die Spieler mit seinem auffälligen, technischen Gameplay, das mit fünf Tasten und zwei Super-Move-Anzeigen gesteuert wird.

Es zeichnete sich durch eine einzigartige, farbenfrohe Besetzung von 16 Charakteren aus, die durch das innovative „Smooth Model Animation“-System des Spiels unterstrichen wurden, das 2D-Sprite-Animationen pro Gliedmaße ermöglicht.

The Rumble Fish 2 war bisher ausschließlich in Spielhallen erhältlich und wird mit dieser Neuveröffentlichung zum ersten Mal offiziell auf Konsolen und PC verfügbar sein.

Eine Collector’s Edition wurde ebenfalls mit diversen Extras angekündigt, sie erscheint zunächst nur in Japan und offenbar auch nur für PlayStation und Nintendo Switch.

Nicolas Di Costanzo, Präsident von 3goo, sagte: „Dank der großartigen Zusammenarbeit mit dem Team von Dimps freuen wir uns, den Fans diese großartige Collector Edition von The Rumble Fish 2 anbieten zu können, die auch das originale Arcade-Spiel The Rumble Fish enthält.“

The Rumble Fish 2 erscheint digital am 8. Dezember 2022 für PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox Series X|/ S, Xbox One und PC über Steam.