The Rumble Fish 2: Vom Spielhallenklassiker zum Couch Fighter

Autor:, in / The Rumble Fish 2

Choose your Fighter und werde zum besten der Welt in The Rumble Fish 2. Der Spielhallenklassiker zieht ins heimische Wohnzimmer.

Von der Spielhalle ins heimische Wohnzimmer. Mit The Rumble Fish 2 kommt einer der legendären Spielhallenklassiker zu euch nach Hause.

Seit seiner Veröffentlichung im Jahr 2005 hat die Spielreihe viele Fans ins Lager geholt, um sich in klassischen Turnieren zu duellieren.

Im Online-Modus könnt ihr euch gegen die besten Fighter rund um den Globus beweisen, und das ist nur eine der neuen Spielfunktionen. Durch den Rollback-Netcode wird der Lag zwischen den Spielern verringert, um so ein flüssigeres Spielerlebnis zu ermöglichen.

In den nächsten drei Videos zeigen wir euch einige Fighter, die zur Auswahl stehen und bestreiten das Tournament, um der beste Kämpfer zu werden. Also: „Choose your Figher and Finish all„. Schaut rein und hinterlasst gerne eure Meinung zum Game.

