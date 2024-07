The Run: Got Next: Basketballspiel feiert Street Hoops-Kultur

The Run: Got Next ist ein neues 3v3-PvP-Basketballspiel mit rasantem Gameplay, dass 2025 für Xbox, PlayStation und PC erscheint.

Play by Play Studios kündigt The Run: Got Next an. Das rasante 3v3-PvP-Basketballspiel, das die Street Hoops-Kultur weltweit feiert, wird 2025 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC via Steam erscheinen.

„Mit einem großen Fokus auf schnellem und flüssigem Gameplay ist The Run voll von charakteristischen Dunks, Monsterblocks, unglaublichen Griffen, langen 3ern und Alley Oops. Stellt euch ein Team aus verschiedenen, überlebensgroßen Streetballern zusammen, von denen jeder seine eigenen überragenden Stärken und individuellen Moves hat, die zu seinem speziellen Spielstil passen.“ „Um Siege zu erringen und das Spielfeld zu beherrschen, braucht man mehr als nur einen guten Jumper – es gibt eine Reihe von Strategien und Überraschungen, die euch in jedem Lauf auf Trab halten.“

Schaut euch hier den Ankündigungs-Trailer an: