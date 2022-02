The Serpent Rogue: Alchemistisches Action-Adventure erscheint im April für Xbox Series X|S

Autor:, in / The Serpent Rogue

Team17 und Sengi Games haben heute angekündigt, dass das von Alchemie angetriebene Action-Adventure The Serpent Rogue am 26. April für PC, Nintendo Switch, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen wird.

The Warden begibt sich auf die Suche, um die Welt vor einer Korruption zu retten, die nur als der titelgebende Serpent Rogue bekannt ist. Er muss jedes ihm zur Verfügung stehende Werkzeug einsetzen, um das Reich zu reinigen und das Gleichgewicht auf Mount Morbus wiederherzustellen.

Die Alchemie ist eine der wichtigsten Zutaten im Gameplay von The Serpent Rogue und ihre Beherrschung wird entscheidend für den Erfolg von The Warden sein.

Sammelt und erforscht Zutaten, um ihre Verwendungsmöglichkeiten zu enthüllen, experimentiert mit verschiedenen Mischungen, um einzigartige Tränke herzustellen, und verwendet diese Mixturen auf verschiedene Weise, um in der sich ständig verändernden Welt voranzukommen.

Jede Aktion des Wardens hat eine Auswirkung auf die Welt: Wenn zum Beispiel zu viele Gegenstände in einem Gebiet liegen gelassen werden, kommen Nagetiere in Massen und richten Chaos an; wenn Leichen nicht begraben werden, lockt ihr Duft Geister an, die Tod und Zerstörung hinterlassen.

Feature von The Serpent Rogue

Sandbox-Roguelike: Erkundet die geheimnisvolle Welt von The Serpent Rogue; Orte und Gegenstände werden durch Stürme, die über das Land fegen, zufällig bestimmt

Unzählige Permutationen: Nutzt die Magie und die Handwerkskunst der Alchemie, um neue Taktiken zu entwickeln, um die vielen Bedrohungen und Situationen zu überwinden, die durch die Verderbnis entstanden sind.

Ursache und Wirkung: Die Handlungen der Aufseher haben Konsequenzen, die zu eurem Vorteil genutzt werden können; aber werdet ihr der Held der Geschichte sein… oder der Schurke?