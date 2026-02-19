The Shore: Enhanced Edition: Lovecraft-Horror erscheint mit Verbesserungen für Xbox und PlayStation

Fünf Jahre nach dem PC‑Debüt bringt Dragonis Games seinen Cosmic‑Horror The Shore: als überarbeitete Konsolenversion zurück – inklusive technischer Verbesserungen und neuem Publisher.

Fünf Jahre nach seinem erfolgreichen PC‑Start feiert The Shore ein Comeback: Das atmosphärische Lovecraft‑Horrorabenteuer erscheint als The Shore: Enhanced Edition für PlayStation 5 und Xbox Series XS. Für

Dragonis Games markiert der Release nicht nur ein Jubiläum, sondern auch den Schritt vom Indie‑PC‑Hit zur echten Multiplattform‑Marke.

Das Original erschien im Februar 2021 und wurde schnell für seine bedrückende Atmosphäre, gigantischen Eldritch‑Kreaturen und seine intime, kosmische Horrorstory gelobt. Entwickelt von Ares Dragonis als Debüttitel des Studios, fand das Spiel weltweit Anklang bei Fans, die Wert auf Stimmung und erzählerische Tiefe legen.

Mit Unterstützung von Publisher Iphi Games wurde das Spiel nun vollständig für moderne Konsolen überarbeitet. Die Enhanced Edition bietet optimierte Performance, verbesserte Präsentation und ein insgesamt verfeinertes Spielerlebnis, das die Stärken des Originals auf neue Hardware überträgt.

Ares Dragonis beschreibt den Release als wichtigen Moment: „The Shore auf Konsolen zu bringen, ist eine Feier unserer Reise und eine Chance, diese Albtraumwelt einem neuen Publikum zu öffnen.“

Inhaltlich bleibt The Shore unverändert ein intensives First‑Person‑Horrorabenteuer. Spieler schlüpfen in die Rolle von Andrew, der auf einer verlassenen Insel nach seiner verschwundenen Tochter sucht.

Während er Ruinen erkundet und sich durch verzerrte Landschaften kämpft, beginnt die Realität zu bröckeln. Die Insel birgt uralte Geheimnisse, und jede Begegnung mit den verborgenen Göttern fordert ihren Preis.