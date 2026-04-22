The Shore: Enhanced Edition: Xbox-Version erscheint später

The Shore: Enhanced Edition bringt das Lovecraft-Horrorabenteuer von Dragonis Games am 30. April 2026 auf PlayStation 5, während die Xbox Series X|S-Version später im Jahr 2026 folgt.

Die Lovecraft-Horror-Erfahrung The Shore: Enhanced Edition erscheint am 30. April 2026 für die PlayStation 5, während die Version für Xbox Series X|S erst zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr 2026 veröffentlicht werden soll.

Entwickler Dragonis Games und Publisher Iphigames haben damit den Konsolen-Release der vollständig überarbeiteten Version des ursprünglich 2021 für PC erschienenen Horror-Adventures offiziell bestätigt. Das Spiel markierte damals das Debütprojekt von Dragonis Games unter der kreativen Leitung von Ares Dragonis.

Mit der neuen Konsolenversion soll die Erfahrung laut Entwickler als definitive Edition neu aufbereitet werden. Ziel sei es, das ursprünglich auf PC veröffentlichte Werk technisch und spielerisch zu verfeinern und einem breiteren Publikum zugänglich zu machen.

Im Zentrum von The Shore: Enhanced Edition steht weiterhin die stark vom Lovecraft-Mythos inspirierte Handlung. Spieler übernehmen die Rolle von Andrew, einem Vater, der auf einer abgelegenen, verfluchten Insel nach seiner verschwundenen Tochter sucht. Was als persönliche Suche beginnt, entwickelt sich schnell zu einem Abstieg in eine Welt kosmischen Horrors.

Die Insel selbst ist geprägt von zerfallenen Ruinen, verzerrten Landschaften und einer permanent bedrohlichen Atmosphäre. Unter der Oberfläche der Umgebung schlummern uralte Wesenheiten, die die Realität zunehmend destabilisieren. Spieler sollen dabei Stück für Stück die Wahrheit hinter dem Schicksal der Tochter aufdecken – mit jeder neuen Erkenntnis wächst jedoch auch die Bedrohung.

Die Spielwelt setzt dabei stark auf klassische Elemente des Lovecraft-Horrors, darunter das Gefühl kosmischer Bedeutungslosigkeit, verbotene Erkenntnisse und eine Welt, die sich der menschlichen Logik entzieht. Entwickelt wurde diese Ausrichtung bewusst als erzählerisches und philosophisches Fundament des Spiels.

Laut Entwickler Ares Dragonis entstand die Entscheidung für eine Konsolenfassung auf vielfachen Wunsch der Community. Er betonte, dass die Zusammenarbeit mit Iphigames es ermögliche, das Spiel einem größeren Publikum zugänglich zu machen und die Enhanced Edition als endgültige Version des Spiels zu etablieren.

Spieler erwartet eine Mischung aus Erkundung, Rätseln und psychologischem Horror. Dazu gehören unter anderem die Erforschung der Insel, das Lösen von Umweltpuzzles sowie Konfrontationen mit sogenannten Eldritch-Entitäten, die jenseits menschlicher Vorstellungskraft existieren. Ergänzt wird das Gameplay durch Artefakte der alten Götter, deren Nutzung zwar Vorteile bringt, jedoch stets mit Konsequenzen verbunden ist.

Ein starkes Augenmerk liegt zudem auf der Audiogestaltung, die mit Geräuschen, Stille und subtilen akustischen Effekten die beklemmende Atmosphäre zusätzlich verstärkt.