The Signal From Tölva: Shooter erscheint für Xbox

The Signal From Tölva erscheint für Xbox, PlayStation und Nintendo Switch. Erste Informationen gibt es hier für euch.

Klabater freut sich, eine Portierungsvereinbarung mit dem renommierten Spielentwickler Big Robot Ltd. aus dem Vereinigten Königreich bekannt zu geben. Diese strategische Partnerschaft wird die Konsolenzugänglichkeit ihres von der Kritik gefeierten Open-World-Ego-Shooters The Signal From Tölva erweitern, der ursprünglich am 10. April 2017 veröffentlicht wurde.

Hier gibt es noch einmal den PC-Trailer von Jim Rossignol zu sehen:

The Signal From Tölva nimmt Spieler mit auf eine Reise in eine gespenstische und ferne Zukunftswelt und bietet ein intensives Open-World-Ego-Shooter-Erlebnis. Sie begeben sich auf die Suche nach den Geheimnissen eines mysteriösen Signals, während sie ein gewaltiges Waffenarsenal freischalten und die Hilfe von Roboterverbündeten in der laufenden Schlacht zwischen rivalisierenden Fraktionen in Anspruch nehmen.

Die Geheimnisse, die die Spieler dabei aufdecken, werden ihnen die Macht geben, das Schicksal einer ganzen Welt zu beeinflussen.

Ein Veröffentlichungsdatum wurde bisher nicht genannt.