The Sinking City 2: Erste Spielszenen zum Survival-Horrorspiel

Neues Video präsentiert weitere Eindrücke zu The Sinking City 2.

In einem neuen Video zu The Sinking City 2 könnt ihr euch weitere Eindrücke vom Spiel anschauen.

The Sinking City 2 ist ein Survival-Horrorspiel, das in den Lovecraft’schen Vereinigten Staaten der 1920er Jahre spielt. In der berüchtigten Stadt Arkham hat eine übernatürliche Flut alle bis auf die geistesgestörten Bewohner vertrieben und Verfall und Eldritch-Monster auf die Straßen gebracht.

Der erste Gameplay-Teaser, der Kämpfe, eine kurze Beobachtung und die optionale Erkundung zeigt, wurde zusammen mit der offiziellen Kickstarter-Kampagne des Spiels veröffentlicht: