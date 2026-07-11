The Sinking City 2: Lovecraft-Horror kehrt zurück – jetzt starten Vorbestellungen mit neuem Trailer

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The Sinking City 2 startet Vorbestellungen mit neuem Gameplay-Trailer.

The Sinking City 2 hat die Vorbestellungsphase eröffnet. Das Lovecraft-inspirierte Survival-Horrorspiel von Frogwares erscheint am 18. August 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC.

Zum Start der Vorbestellungen wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, der bislang nicht gezeigte Gameplay-Szenen präsentiert und gleichzeitig die Bonusinhalte für Vorbesteller vorstellt.

Neben dem neuen Videomaterial hat Frogwares außerdem weitere Details zur Veröffentlichung bekannt gegeben. Dazu gehören der Verkaufspreis des Spiels sowie die offiziellen Systemanforderungen für die PC-Version.

In The Sinking City 2 erwartet Spieler erneut eine düstere Welt voller übernatürlicher Geheimnisse, die von den Werken H. P. Lovecrafts inspiriert ist. Der Fokus liegt auf Survival-Horror-Elementen, Erkundung und dem Aufdecken verborgener Mysterien.

Mit dem Start der Vorbestellungen beginnt die heiße Phase vor dem Release im August.

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3 Kommentare Added

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  2. Lord Maternus 374955 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 11.07.2026 - 16:43 Uhr

    Ich mochte den ersten Teil, besonders die verschiedenen Enden haben alle so gut gepasst. Vorbestellt wird trotzdem nichts.

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  3. Alarith 27510 XP Nasenbohrer Level 4 | 11.07.2026 - 16:45 Uhr

    ich hole es mir erst im Angebot. Der erst war nicht schlecht, aber auch nicht besonders gut.

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