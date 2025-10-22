The Sinking City 2: Mehr Zeit für den Albtraum – Spiel auf 2026 verschoben

Frogwares verschiebt den Lovecraft-Horror auf das erste Halbjahr 2026 und nennt den Krieg in der Ukraine sowie den Genrewechsel als Hauptgründe. The Sinking City 2 erscheint nun 2026.

Das ukrainische Entwicklerstudio Frogwares hat bekannt gegeben, dass The Sinking City 2 nicht mehr wie ursprünglich geplant 2025 erscheinen wird. Stattdessen soll das Spiel nun in der ersten Hälfte des Jahres 2026 veröffentlicht werden. Zwar war bislang kein offizieller Termin festgelegt, doch das Team hatte in den vergangenen Monaten mehrfach angedeutet, eine frühere Veröffentlichung anzupeilen.

Als Gründe für die Verschiebung nennt Frogwares zum einen die anhaltenden Auswirkungen des Krieges in der Ukraine, die den Entwicklungsprozess erheblich erschweren. Zum anderen stellt der Wechsel des Studios hin zum Survival-Horror-Genre eine größere Umstellung dar, als zunächst erwartet. Das Team betonte, dass es mehr Zeit benötige, um die eigenen kreativen und technischen Ansprüche vollständig umzusetzen und das Spiel in der gewünschten Qualität fertigzustellen.

Mit dieser Entscheidung will Frogwares sicherstellen, dass The Sinking City 2 ein atmosphärisch dichtes und handwerklich überzeugendes Werk wird, das die Vision des Studios ohne Kompromisse verwirklicht.