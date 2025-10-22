The Sinking City 2: Mehr Zeit für den Albtraum – Spiel auf 2026 verschoben

Das ukrainische Entwicklerstudio Frogwares hat bekannt gegeben, dass The Sinking City 2 nicht mehr wie ursprünglich geplant 2025 erscheinen wird. Stattdessen soll das Spiel nun in der ersten Hälfte des Jahres 2026 veröffentlicht werden. Zwar war bislang kein offizieller Termin festgelegt, doch das Team hatte in den vergangenen Monaten mehrfach angedeutet, eine frühere Veröffentlichung anzupeilen.
Als Gründe für die Verschiebung nennt Frogwares zum einen die anhaltenden Auswirkungen des Krieges in der Ukraine, die den Entwicklungsprozess erheblich erschweren. Zum anderen stellt der Wechsel des Studios hin zum Survival-Horror-Genre eine größere Umstellung dar, als zunächst erwartet. Das Team betonte, dass es mehr Zeit benötige, um die eigenen kreativen und technischen Ansprüche vollständig umzusetzen und das Spiel in der gewünschten Qualität fertigzustellen.
Mit dieser Entscheidung will Frogwares sicherstellen, dass The Sinking City 2 ein atmosphärisch dichtes und handwerklich überzeugendes Werk wird, das die Vision des Studios ohne Kompromisse verwirklicht.
9 Kommentare AddedMitdiskutieren
Den ersten Teil habe ich eigentlich ganz gut in Erinnerung. Nur die Steuerung hat sich ein wenig wie ein Renault Twingo aus den 90ern angefühlt. Der Entwickler hat da aber schon was Vertrauen von mir, dass es ein gutes Erlebnis wird.
Vielleicht als nützliche Info: Mai dieses Jahres wurde quasi ein Remaster Patch für den ersten Teil veröffentlicht, der sich unter anderem auch um die Steuerung kümmert. Würde sich für ein erneutes Abtauchen also lohnen.
Super. Vielen Dank. Dann sollte ich das wirklich nächstes Jahr nochmal in meinen Zockliste aufnehmen.
Ohne den Game Pass habe ich auch mal wieder Zeit für so eine Wiederholung.
Ich bin Backer des zweiten Teils und unterstütze die Verschiebung mit vollem Herzen. Ein Grund für meinen Support des Titels ist, dass es sich um ein ukrainisches Studio handelt und ich Menschen in der Ukraine, die die Fahne der Normalität, des Schaffens und ihrer Identität hochhalten, direkt unterstützen will. Diese Menschen resignieren oder verzweifeln nicht, sondern erschaffen Kunst und Unterhaltung für alle Menschen auf dieser Welt. Großes Lob und volle Unterstützung!
Sinking City ist auch noch so ein Spiel, was ich gerne noch nachholen möchte aber einfach nicht dazu komme. Ist leider komplett in der Spieleflut versunken.
Vielleicht ja dann wenn Teil 2 kommt als Einleitung.
Jeder sollte sich soviel Zeit nehmen wie er braucht .
Man sollte auch nicht vergessen das sie erst vor ein paar Monaten die Remastered Version des ersten Teils veröffentlicht haben , das hat ja auch seine Zeit gebraucht .
den ersten teil hab ich halt kaum gerafft weil ich zu blöd für sowas bin 😀
Teil 1 fand ich auch nicht schlecht damals. Bin recht gespannt wie sie die Geschichte weiterspinnen wollen. Habe das Ende nicht mehr richtig im Kopf, aber die Handlung war doch eigentlich abgeschlossen wenn ich mich recht erinnere.
Naja wird auf jeden Fall mitgenommen. Danach dann gerne wieder ein neues Sherlock Holmes Spiel 😊
Sie sollen sich ruhig die Zeit nehmen, die sie brauchen. Hauptsache, das Spiel wird gut.