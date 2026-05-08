The Sinking City 2: Offizielles Gameplay-Reveal zeigt Rückkehr des Lovecraft-Horrors

The Sinking City 2 zeigt erstmals Gameplay und erscheint im Sommer für PS5, Xbox Series X|S und PC.

Mit einem neuen Gameplay-Reveal hat Frogwares erstmals einen konkreten Blick auf The Sinking City 2 ermöglicht und dabei den düsteren Survival-Horror im Lovecraft-Setting näher vorgestellt.

Das Spiel führt in die 1920er-Jahre und versetzt Spieler in die versunkene Stadt Arkham, die von einer übernatürlichen Bedrohung heimgesucht wird. Im Mittelpunkt steht dabei das Überleben in einer von Verfall, Wahnsinn und okkulten Kräften geprägten Welt.

Spieler müssen sich nicht nur gegen die Schrecken einer eldritischen Gottheit behaupten, sondern auch durch überflutete Straßen und düstere Gassen navigieren, in denen Gefahr hinter jeder Ecke lauert. Dabei spielt auch die moralische Komponente eine zentrale Rolle, da Entscheidungen über Leben und Tod getroffen werden müssen.

Das Gameplay setzt auf klassische Survival-Horror-Elemente, kombiniert mit Erkundung, Ressourcenmanagement und einer dichten Atmosphäre, die stark von Lovecraft’schen Motiven geprägt ist.

The Sinking City 2 soll im Sommer für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen. Eine Wunschlisten-Funktion ist bereits verfügbar.