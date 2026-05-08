The Sinking City 2: Offizielles Gameplay-Reveal zeigt Rückkehr des Lovecraft-Horrors

Mit einem neuen Gameplay-Reveal hat Frogwares erstmals einen konkreten Blick auf The Sinking City 2 ermöglicht und dabei den düsteren Survival-Horror im Lovecraft-Setting näher vorgestellt.
Das Spiel führt in die 1920er-Jahre und versetzt Spieler in die versunkene Stadt Arkham, die von einer übernatürlichen Bedrohung heimgesucht wird. Im Mittelpunkt steht dabei das Überleben in einer von Verfall, Wahnsinn und okkulten Kräften geprägten Welt.
Spieler müssen sich nicht nur gegen die Schrecken einer eldritischen Gottheit behaupten, sondern auch durch überflutete Straßen und düstere Gassen navigieren, in denen Gefahr hinter jeder Ecke lauert. Dabei spielt auch die moralische Komponente eine zentrale Rolle, da Entscheidungen über Leben und Tod getroffen werden müssen.
Das Gameplay setzt auf klassische Survival-Horror-Elemente, kombiniert mit Erkundung, Ressourcenmanagement und einer dichten Atmosphäre, die stark von Lovecraft’schen Motiven geprägt ist.
The Sinking City 2 soll im Sommer für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen. Eine Wunschlisten-Funktion ist bereits verfügbar.
5 Kommentare AddedMitdiskutieren
Sieht ganz ok aus, hat etwas von Resident Evil.
Fand den ersten Teil in der finalen Version gar nicht so schlecht, habe aber auch nur eine Handvoll € bezahlt. Am Anfang war das Spiel gehört zu haben, aber technisch ziemlich mies. Deshalb kommt für mich beim Nachfolger auch nur Sale in Frage.
Der Typ sollte aber dringend mal zum Augenarzt gehen 😱
Teil 1 liegt bei mir noch auf dem Stapel der Schande, deswegen ist Teil 2 momentan noch uninteressant.
Teil 1 nie gespielt aber sieht ganz interessant aus.
Teil 1, war etwas fummelig und wirr manchmal, hatte aber trotzdem viel spass mit dem Spiel und dessen Mysterium.