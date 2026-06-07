The Sinking City 2: Release-Datum im August bestätigt

The Sinking City 2 hat im Rahmen der Future Games Show: Summer Showcase 2026 ein konkretes Veröffentlichungsdatum erhalten. Das Spiel erscheint am 18. August 2026 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.
Die Ankündigung erfolgte durch Frogwares und wurde mit einem neuen Trailer mit dem Titel „Willkommen in Arkham“ begleitet, der erstmals während des Showcases gezeigt wurde. Die Präsentation markiert einen wichtigen Entwicklungsschritt für das Projekt, das bereits seit Januar 2023 entsteht.
Parallel zur Release-Ankündigung hat das Entwicklerteam zudem überraschend eine spielbare Demo veröffentlicht. Diese sogenannte Shadow-Drop-Demo ist ab sofort auf Steam verfügbar und umfasst rund eine Stunde Spielzeit aus der Vollversion. Spieler erhalten darin erstmals einen ausführlichen Einblick in das Gameplay und die Atmosphäre des Spiels.
Im Mittelpunkt der Demo steht der neue Protagonist Calvin Rafferty, ein abenteuerlustiger Charakter mit einer starken Verbindung zum Okkulten. Seine Geschichte führt ihn in die überflutete Stadt Arkham, die von einer übernatürlichen Katastrophe heimgesucht wurde. Dort begegnet er den sogenannten Slither – Kreaturen, die die Körper der Toten übernehmen und sie zu gefährlichen Marionetten machen.
Die Handlung spielt in einer Lovecraft-inspirierten Version der 1920er-Jahre. Arkham wird nach einer mysteriösen Flut verlassen, während nur wenige Bewohner zurückbleiben, die sich dem Verfall und den Schrecken der Stadt angepasst haben. Calvin selbst gerät durch ein fehlgeschlagenes Ritual in eine persönliche Tragödie, die ihn zwingt, in die zerstörte Stadt zurückzukehren.
Gameplay-seitig setzt The Sinking City 2 auf klassische Survival-Horror-Mechaniken. Spieler kämpfen mit Waffen aus den 1920er-Jahren gegen übernatürliche Kreaturen, erkunden die Stadt zu Fuß und mit Booten und müssen Ressourcen sorgfältig verwalten, da Inventar und Material begrenzt sind.
Zusätzlich bietet das Spiel optionale Nebenaufgaben und Rätsel, die tiefere Einblicke in die Spielwelt ermöglichen und zusätzliche Verbesserungen sowie Hintergrundwissen freischalten.
Frogwares betont zudem die schwierigen Entwicklungsbedingungen während des Ukraine-Krieges. Das Studio beschreibt die Entwicklung als kontinuierlichen Balanceakt zwischen kreativer Arbeit und den realen Herausforderungen des Alltags, inklusive Stromausfällen, Unterbrechungen und Sicherheitsrisiken. Trotz dieser Umstände sieht das Team den Release als wichtigen Meilenstein und Abschluss eines langen Entwicklungsprozesses.
9 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich mochte den Erstling schon, daher wird der 2te auch gekauft
Sah tatsächlich richtig gut aus, hätte auf der Xbox aber auch gerne erstmal die Demo, bei Cthulu Games ist oft das Gameplay oder der technische Aspekt fraglich, da will ich schon vorher testen 😅
Naja. Wenns so 8st wie der Vorgänger eher nein. War mir zu aufgesetzt
Der erste Teil war spaßig, da schaue ich mir den zweiten gerne mal an. Dient auch als Erinnerung, das Sherlock Holmes Chapter One noch auf mich wartet😅
Wollte den ersten mir mal zulegen aber wusste nie ob sich das lohnt 🤔 aber der hier sieht gut aus nur kommen so viele Spiele raus das man nicht alles mitnehmen kann 😅
Ki:
Ja, The Sinking City 2 wird eine vollständige deutsche Sprachausgabe (Synchronisation) haben.
Laut den offiziellen Angaben des Entwicklers Frogwares auf der Steam-Produktseite zu The Sinking City 2 wird das Spiel zum Release sowohl eine deutsche Benutzeroberfläche und deutsche Untertitel als auch eine komplette deutsche Tonspur
Sieht ganz nett aus, wird mal im Angebot irgendwann mitgenommen.
Muss noch den ersten Teil durchzuspielen. Grafik, Gameplay, Charaktere sehen gut und interessant aus.
So doll war der nicht.