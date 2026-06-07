The Sinking City 2: Release-Datum im August bestätigt

The Sinking City 2 hat im Rahmen der Future Games Show: Summer Showcase 2026 ein konkretes Veröffentlichungsdatum erhalten. Das Spiel erscheint am 18. August 2026 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Die Ankündigung erfolgte durch Frogwares und wurde mit einem neuen Trailer mit dem Titel „Willkommen in Arkham“ begleitet, der erstmals während des Showcases gezeigt wurde. Die Präsentation markiert einen wichtigen Entwicklungsschritt für das Projekt, das bereits seit Januar 2023 entsteht.

Parallel zur Release-Ankündigung hat das Entwicklerteam zudem überraschend eine spielbare Demo veröffentlicht. Diese sogenannte Shadow-Drop-Demo ist ab sofort auf Steam verfügbar und umfasst rund eine Stunde Spielzeit aus der Vollversion. Spieler erhalten darin erstmals einen ausführlichen Einblick in das Gameplay und die Atmosphäre des Spiels.

Im Mittelpunkt der Demo steht der neue Protagonist Calvin Rafferty, ein abenteuerlustiger Charakter mit einer starken Verbindung zum Okkulten. Seine Geschichte führt ihn in die überflutete Stadt Arkham, die von einer übernatürlichen Katastrophe heimgesucht wurde. Dort begegnet er den sogenannten Slither – Kreaturen, die die Körper der Toten übernehmen und sie zu gefährlichen Marionetten machen.

Die Handlung spielt in einer Lovecraft-inspirierten Version der 1920er-Jahre. Arkham wird nach einer mysteriösen Flut verlassen, während nur wenige Bewohner zurückbleiben, die sich dem Verfall und den Schrecken der Stadt angepasst haben. Calvin selbst gerät durch ein fehlgeschlagenes Ritual in eine persönliche Tragödie, die ihn zwingt, in die zerstörte Stadt zurückzukehren.

Gameplay-seitig setzt The Sinking City 2 auf klassische Survival-Horror-Mechaniken. Spieler kämpfen mit Waffen aus den 1920er-Jahren gegen übernatürliche Kreaturen, erkunden die Stadt zu Fuß und mit Booten und müssen Ressourcen sorgfältig verwalten, da Inventar und Material begrenzt sind.

Zusätzlich bietet das Spiel optionale Nebenaufgaben und Rätsel, die tiefere Einblicke in die Spielwelt ermöglichen und zusätzliche Verbesserungen sowie Hintergrundwissen freischalten.

Frogwares betont zudem die schwierigen Entwicklungsbedingungen während des Ukraine-Krieges. Das Studio beschreibt die Entwicklung als kontinuierlichen Balanceakt zwischen kreativer Arbeit und den realen Herausforderungen des Alltags, inklusive Stromausfällen, Unterbrechungen und Sicherheitsrisiken. Trotz dieser Umstände sieht das Team den Release als wichtigen Meilenstein und Abschluss eines langen Entwicklungsprozesses.