The Sinking City: Xbox Series X/S-Version mit 4K und 60FPS veröffentlicht

Frogwares hat The Sinking City für Xbox Serie X|S veröffentlicht. Dank der besseren Hardware gibt es eine Reihe von Verbesserungen, die im untenstehenden Trailer ausführlich vorgestellt werden.

Frogwares hat die folgenden Verbesserungen und Features für die Xbox Series X|S-Version bestätigt:

Des Weiteren wurde ein neuer Preis für die Deluxe-Version des Spiels vorgestellt.

„Als alleiniger Eigentümer und Publisher von The Sinking City auf Xbox Serie X und S bleiben wir unserer Idee treu, unsere Spiele in einer Region zu bepreisen, die sich für die Spieler fair anfühlt“, sagte Serge Chervonnyi, Head of Production.