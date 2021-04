The Skylia Prophecy: Erscheinungsdatum enthüllt

Autor:, in / The Skylia Prophecy

Das Release-Datum für The Skylia Prophecy für Xbox One, PlayStation 4 und Nintendo Switch wurde enthüllt.

Bald ist es endlich so weit. The Skylia Prophecy erscheint am 23. April 2021 für PlayStation 4, Nintendo Switch und Xbox-Konsolen.

Vorbestellen könnt ihr das Spiel bereits im Nintendo eShop und dem Microsoft Store. Für den PlayStation Store wird es keine Vorbestellung geben. Falls ihr euch für eine Vorbestellung auf der Xbox One entscheidet, dann erhaltet ihr zusätzlich für kurze Zeit noch einen Rabatt von 15 %. Somit zahlt ihr nur 5,94 Euro anstatt 6,99 Euro.

The Skylia Prophecy ist ein Story orientiertes Side-Scroller Action-RPG, das in einer mittelalterlichen Fantasy-Welt mit mehr als einem Dutzend Schauplätzen spielt. Führt Mirenia in ein Abenteuer, um das Böse zu besiegen, das sie entfesselt hat und verbessert sie mit dem Level- und Magie-System. Im Spiel kämpft ihr gegen Horden von Monstern, während ihr euch in uralten Dungeons mit mächtigen Bossen messt und erkundungsbasierte Rätsel löst. The Skylia Prophecy bietet drei Schwierigkeitsstufen, ist in mehreren Sprachen verfügbar und hat Vibrationsunterstützung für Controller.

Hier gibt es einen Trailer zum Spiel: