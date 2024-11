The Spectrum: Computer mit 48 vorinstallierten Spielen erhältlich

Autor:, in / The Spectrum

The Spectrum mit 48 vorinstallierten Spielen ist ab sofort erhältlich.

PLAION, ein weltweit führender Publisher und Entwickler von Videospielen, und Retro Games Ltd. (RGL), der weltweit führende Hersteller von neu gestalteten Heimcomputern, geben bekannt, dass The Spectrum ab sofort erhältlich ist.

Der Nachbau des legendären ZX Spectrum von Sir Clive Sinclair bewahrt das ursprüngliche Design und kombiniert es mit moderner Technik zu einer unwiderstehlichen Mischung aus Nostalgie und Innovation.

Der Launch-Trailer kann hier angesehen werden:

Im Gegensatz zu früheren Emulationen ist The Spectrum die erste, die das Design des legendären 48k ZX Spectrum originalgetreu nachbildet und 48 vorinstallierte Spiele enthält.

Das Design des Originalgeräts wurde als einzigartig angesehen. Während Geräte wie der Commodore 64, der BBC Micro und der ATARI 800XL eine gemeinsame Ästhetik hatten, die zum Synonym für Heimcomputer wurde, hatte der ZX Spectrum ein Aussehen und eine Haptik, die es vorher nicht gab und auch nicht mehr gibt.

The Spectrum soll dieses nostalgische Gefühl für Retro-Fans mit einem authentisch aussehenden, schlanken, minimalistischen Design zurückbringen, das sich in jeder Vitrine sehen lassen kann.

Die weite Verbreitung und die Erschwinglichkeit des ursprünglichen ZX Spectrum förderten die Kreativität und das resultierte darin, dass die Spiele von kleinen, unabhängigen Unternehmen sowie von Hobbyentwicklern kreiert wurden. Diese Kreativität führte zu einer vielfältigen Software-Bibliothek mit lustigen und skurrilen Spielen – viele davon sind auf dem The Spectrum vorinstalliert, darunter die Fan-Lieblinge Manic Miner, Horace Goes Skiing und The Hobbit.

„Wir freuen uns sehr über die Veröffentlichung von The Spectrum und schätzen die enthusiastische Unterstützung durch die Community außerordentlich. Von Hidden Gems bis hin zu einer lebendigen User-Kultur fühlt sich dieses Projekt wirklich an wie Weihnachten 1982“, sagt Paul Andrews, Geschäftsführer von Retro Games Ltd.

Weitere interessante Punkte über The Spectrum sind:

Emuliert alle ZX Spectrum-Modelle von 16k bis 128k

Alle vorinstallierten Spiele sind offiziell lizenziert und können auch nur mit der Tastatur gespielt werden, so wie es bei der ursprünglichen Veröffentlichung der Fall war

Vollständige Liste der Spiele

Zugänglichkeitsfunktionen wie die Möglichkeit, das Spiel bis zu 40 Sekunden zurückzuspulen, vier Speicherplätze pro Titel sowie die Möglichkeit, eigene Spiele über einen USB-Stick hinzuzufügen.

Detaillierte Steuerungsanleitungen für alle Spiele, die über die thematische Benutzeroberfläche abgerufen werden können

CRT-Filter Optionen, um das Bild auf damaligen Fernsehern zu simulieren

Die Tasten verfügen über eine Reihe von Funktionen, die durch verschiedenfarbige Wörter gekennzeichnet sind und ein optisch interessantes und praktisches Designelement darstellen

Kompatibel mit einer Vielzahl von neuen und alten, sowohl eigenen als auch Third-Party Controllern/Joysticks

The Spectrum ist ab sofort zu einem UVP von 99,99 € (Amazon) erhältlich. Den Controller gibt es auch separat für 24,99 € bei Amazon.