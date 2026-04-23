The Spectrum: Kult-Heimcomputer erhält White Edition

Die The Spectrum White Edition interpretiert den ZX Spectrum 48k als moderne Sammler-Edition mit klassischem Design und neuer Technik neu.

Die The Spectrum White Edition ist ab sofort erhältlich und erscheint exakt 44 Jahre nach der Markteinführung des ursprünglichen ZX Spectrum 48k am 23. April 1982.

Die neue Edition wurde von Retro Games Ltd gemeinsam mit PLAION REPLAI entwickelt und interpretiert einen der einflussreichsten Heimcomputer der Gaming-Geschichte neu. Dabei setzt das Gerät auf ein auffälliges, komplett weißes Design, das von jahrzehntelangen Community-Geschichten rund um einen nie veröffentlichten weißen ZX Spectrum inspiriert wurde.

Die White Edition basiert technisch auf dem bereits bekannten Neuaufbau des ZX Spectrum 48k und bleibt dem Original in seiner Form treu. Enthalten ist ein originalgetreuer Nachbau im Maßstab 1:1 mit der klassischen Gummitastatur, der bis zu 48 integrierte Spiele bietet, darunter mehrere genreprägende Klassiker der 8-Bit-Ära.

Für moderne Nutzungsszenarien wurde das System mit einem HDMI-Ausgang ausgestattet, der verschiedene Anzeigemodi unterstützt. Zusätzlich stehen USB-Anschlüsse für Controller und eigene Inhalte zur Verfügung. Die Kompatibilität umfasst sowohl 48k- als auch 128k-Modelle, wodurch eine breite Auswahl klassischer Software unterstützt wird.

Zum Lieferumfang gehören außerdem zwei exklusive Zubehörteile: ein weißer Joystick mit Mikroschaltern sowie ein speziell angepasster THEMICRODRIVE-USB-Stick. Beide sind auf die Sammler-Edition abgestimmt und sollen das klassische Spielerlebnis mit moderner Funktionalität verbinden.

Parallel zur Konsole erscheint mit THEGAMEPAD (White) ein separat erhältlicher Controller, der die neue Farbvariante ergänzt. Er bietet eine alternative Steuerungsmöglichkeit für unterstützte Spiele und kombiniert moderne Ergonomie mit der klaren weißen Designlinie der Edition.

Die Markteinführung erfolgt bewusst am Jahrestag des ursprünglichen ZX Spectrum und unterstreicht die historische Bedeutung des Systems für die Gaming-Industrie. Laut Retro Games Ltd bleibt der ZX Spectrum auch mehr als vier Jahrzehnte später ein prägendes Stück Technikgeschichte, das sowohl Spieler als auch Entwickler nachhaltig beeinflusst hat.

Die The Spectrum White Edition ist ab sofort für 149,99 € erhältlich, während der THEGAMEPAD (White) separat für 24,99 € angeboten wird. Beide Produkte sind über den Shop von PLAION REPLAI verfügbar.