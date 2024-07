The Star Named EOS: Fotografie-Indie zückt die Kamera

Autor:, in / The Star Named EOS

A Star is Born: Der bezaubernde Fotografie-Indie The Star Named EOS startet weltweit auf Steam, Nintendo Switch, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Entwickler Silver Lining Studio und Publisher PLAYISM haben ihr storybasiertes Puzzlespiel The Star Named EOS veröffentlicht, das ab sofort weltweit zum Preis von 14,99 USD auf Steam, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S Konsolen sowie im Epic Games Store, GOG, Humble Store, Sonkwo & Heybox erhältlich ist.

Zusätzlich gibt es derzeit auf allen Plattformen einen Sonderrabatt von 10 %, um die Ankunft des Spiels zu feiern! Aufgrund externer Komplikationen können Nintendo Switch-Spieler in der Nintendo of Europe (NOE)-Region jedoch nicht in den Genuss des 10 %-Rabatts kommen, haben die Entwickler mitgeteilt.

„Unser Team bei Silver Lining Studio ist sehr stolz darauf, The Star Named EOS endlich mit der Welt zu teilen. In der Geschichte geht es um Familie, Erinnerungen und die Schönheit des Lebens, die oft unentdeckt bleibt, bis wir uns auf die Suche danach machen. Wir hoffen aufrichtig, dass Spieler auf der ganzen Welt diese gemeinsame Erfahrung genießen können und dass The Star Named EOS sie auch daran erinnert, die geschätzten Beziehungen, Menschen und Erinnerungen in ihrem eigenen Leben zu feiern“, so Weichen Lin, Game Producer.

The Star Named EOS, der Nachfolger des erfolgreichen Indie-Spiels Behind the Frame von Silver Lining Studio, ist ein handgezeichnetes First-Person-Puzzlespiel mit einer Geschichte, in deren Mittelpunkt die Liebe zur Fotografie und das Streben nach Erinnerung stehen.

Als Kind erhielt Dei regelmäßig Briefe von seiner oft reisenden Mutter, denen jeweils ein spezielles Foto des Ortes beilag, den sie besuchte. Doch zu Beginn der Geschichte bemerkt Dei etwas Seltsames an einem der Schnappschüsse, die sie zurückgelassen hat, und stellt seine Überzeugungen auf die Probe. Nun muss Dei, geleitet von der inneren Stimme seiner Mutter, seinen eigenen Weg gehen, um die Wahrheit herauszufinden und sich den Echos der Vergangenheit zu stellen.