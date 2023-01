The Star Named EOS: Narratives Puzzle-Adventure angekündigt

Autor:, in / The Star Named EOS

Silver Lining Studio kündigte mit The Star Named EOS ein narratives Puzzle-Adventure aus der Egoperspektive an.

Mit einem Teaser wurde das narrative Puzzle Adventure The Star Named EOS vom Entwickler Silver Lining Studio angekündigt.

Euch erwartet ein handgezeichnetes Abenteuer, in dem die Kunst der Fotografie mit der Ergründung eines Familiengeheimnisses kombiniert wird.

In der Rolle von Dei, einem jungen Fotografen, erkundet ihr die bunte Welt. Mit seiner Polaroid-Kamera könnt ihr Fotos nachstellen, um in der Zeit zurückzugehen und längst vergessene Erinnerungen zu erleben. Weiterhin löst ihr Rätsel, um die Wahrheit über das Geheimnis herauszufinden.

Features:

Taucht in diese wunderschöne handgezeichnete Welt ein, sammelt Requisiten und interagiert mit allem, was ihr sehen könnt

Nehmt mit eurer eigenen Kamera Schnappschüsse des Raums um euch herum auf und erlebt das Eintauchen in die Fotografie

Genießt die Panoramaumgebungen, die mit exquisiten Grafiken erstellt wurden

Löst eine Reihe von Zwischenrätseln, die euch herausfordern und euch der Enthüllung der Geheimnisse im Herzen der Geschichte näher bringen

Löst neue Herausforderungen, um alte Fotos neu zu erstellen

Erlebt eine herzerwärmende Geschichte über Liebe, Erinnerung und Verständnis, mit vollständiger Sprachausgabe

Geht durch die Polaroid-Fotos, die euch überlassen wurden, in der Zeit zurück, um die lange verschollene Wahrheit aufzudecken

Entdeckt die Schönheit der Welt durch euer Kameraobjektiv und die Geschichten, die Fotos erzählen können, in einem emotionalen und filmischen Erlebnis wieder

Wer möchte, kann sich hier den Teaser ansehen:

Indie-Entwickler Silver Lining Studio bereits mit dem malerischen Vorgänger Behind the Frame: Das schönste Bild im Stil von Studio Ghibli die Steam-Community überzeugen, wie die Rezensionen zeigen.

The Star Named EOS wird 2023 für PC und noch nicht genauer benannte Konsolen erscheinen. Eine Demo wird am 6. Februar als Teil des Steam Next Fest 2023 veröffentlicht.