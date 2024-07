The Star Named EOS: Visual Art Award erhalten

Autor:, in / The Star Named EOS

Das handgezeichnete Fotografie-Indie-Spiel „The Star Named EOS“ gewinnt DevGAMM „Excellence in Visual Art“ Award; Xbox & Nintendo Switch Vorbestellungen jetzt möglich.

Entwickler Silver Lining Studio und Publisher PLAYISM sind stolz, mitteilen zu können, dass ihr kommendes handgezeichnetes Puzzlespiel The Star Named EOS auf der DevGAMM 2024, der malerischen Spielekonferenz in Lissabon, Portugal, mit dem Preis „Excellence in Visual Art“ ausgezeichnet wurde.

Silver Lining Studio bestätigte außerdem, dass Vorbestellungen für The Star Named EOS ab sofort weltweit auf Xbox Series X|S und Nintendo Switch mit einem Rabatt von 10 % erhältlich sind. Das storygetriebene Indie-Fotospiel erscheint in nur drei Wochen – am 23. Juli 2024 – für Nintendo Switch, Xbox Series X|S, PlayStation 5, Steam, Epic Games Store, GOG, Humble Store, Sonkwo und Heybox für 14,99 US-Dollar.

Silver Lining Studio teilte ein Statement zu ihrer DevGAMM-Auszeichnung mit: „Wir fühlen uns wirklich geehrt und möchten uns bei den Juroren für die Anerkennung bedanken – ebenso wie bei unseren Spielern für ihre ständige Unterstützung. Wir können es kaum erwarten, bis das Spiel in ein paar Wochen auf den Markt kommt“, so Sliver Lining Studio.

Schaut euch hier noch einmal den Trailer zum Spiel an: