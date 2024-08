The Stone of Madness: Auf der PAX West spielbar

Autor:, in / The Stone of Madness

Tripwire Presents bringt neu enthüllte Rogue Waters und The Stone of Madness zu kommenden globalen Veranstaltungen.

Tripwire Presents, die Publishing-Abteilung von Tripwire Interactive, die sich auf die Veröffentlichung großartiger Spiele anderer unabhängiger Studios konzentriert, gab heute bekannt, dass Medien und Verbraucher demnächst die Möglichkeit haben werden, zwei ihrer kommenden Titel zu spielen.

Der auf der Future Game Show während der Gamescom 2024 enthüllte Piratentaktik-Titel Rogue Waters vom Indie-Entwickler Ice Code Games, dem Entwickler von Hard West 2, und das taktische Stealth-Adventure The Stone of Madness, das von den Machern von Blasphemous und Blasphemous 2, The Game Kitchen, entwickelt wurde, werden im August und September auf Veranstaltungen gezeigt, so dass viele Besucher zum ersten Mal die Gelegenheit haben werden, diese Spiele vor der Veröffentlichung zu spielen.

Der rundenbasierte Taktik-Titel Rogue Waters wird auf der PAX West 2024 in Seattle, WA, am Stand „Games from Poland“ (Nr. 1125) vom 30. August bis zum 2. September vor Anker gehen, wo die Besucher die Möglichkeit haben, dieses seeräuberische Rogue-Lite zu spielen, komplett mit einer Beute im Piratenstil, die sie plündern können.

Entwickler Ice Code Games wird auch auf der Mix Seattle-Veranstaltung am 30. August anwesend sein, eine kurze Reise vom Seattle Convention Center entfernt, um eine intimere Hands-on-Demo neben einer Schatztruhe fantastischer Indie-Titel zu präsentieren.

Die letzte Station der Welttournee von Rogue Waters ist die Tokyo Game Show vom 26. bis 29. September in Japan, wo der Titel am Stand von ‚Games from Poland‘ in der Indie Game Area spielbar sein wird. Rogue Waters wird voraussichtlich am 30. September für Windows PC über Steam und den Epic Game Store veröffentlicht.

The Stone of Madness wird ebenfalls am 30. August an der Mix Seattle-Veranstaltung teilnehmen und den Teilnehmern die erste Gelegenheit bieten, das neue Stealth-Adventure von The Game Kitchen außerhalb von Europa zu spielen.

The Stone of Madness befindet sich in der Entwicklung für Windows PC über Steam und den Epic Game Store, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch und soll Anfang 2025 erscheinen.