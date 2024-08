The Stone of Madness: Flucht aus der Irrenanstalt

Autor:, in / The Stone of Madness

Pläne zur Flucht aus einer Irrenanstalt schmieden Spieler im nächsten Jahr in The Stone of Madness.

Tripwire Presents, die Publishing-Abteilung von Tripwire Interactive, gab bekannt, dass sie The Stone of Madness Anfang 2025 auf Windows-PCs über Steam und den Epic Games Store, PlayStation 5, Xbox Series X|S und das Nintendo Switch-System veröffentlichen werden.

The Stone of Madness wurde von The Game Kitchen entwickelt, den Entwicklern von Blasphemous und Blasphemous 2. Es handelt sich um ein taktisches Stealth-Abenteuer, das fünf einzigartig gestörte Gefangene begleitet, die versuchen, aus einer Anstalt im Spanien des 18. Jahrhunderts zu fliehen.

Das Spiel wird aus einer isometrischen Perspektive mit handgezeichneten Kunstwerken präsentiert, die von Francisco de Goya inspiriert sind. Der Titel kann derzeit auf allen Plattformen auf die Wunschliste gesetzt werden.

„Es ist eine Freude, mit dem leidenschaftlichen Team von Tripwire Presents zusammenzuarbeiten“, sagte Maikel Ortega, Game Director bei The Game Kitchen. “Das Game-Kitchen-Studio kann es kaum erwarten, dass die Welt The Stone of Madness endlich entdeckt.“

„Wir waren große Fans von The Game Kitchen und ihrer Arbeit an der Blasphemous-Reihe, und Tripwire Presents freut sich sehr über die Gelegenheit, ihren nächsten Titel zu veröffentlichen“, sagte Matt LoPilato, CEO von Tripwire Interactive. “The Stone of Madness glänzt mit einem einzigartig kreativen Kunststil, einer fesselnden Erzählung und einem Gameplay, das den Fans sicher gefallen wird. Wir freuen uns besonders, dazu beizutragen, diesen Titel bei der Veröffentlichung auf alle wichtigen Konsolen- und PC-Plattformen zu bringen.“

The Stone of Madness ist ein taktisches Stealth-Abenteuerspiel, das in einem spanischen Irrenhaus im späten 18. Jahrhundert spielt und mit wunderschönen handgefertigten, von der Epoche inspirierten Kunstwerken präsentiert wird.

In einem abgelegenen Jesuitenkloster in den Pyrenäen befinden sich sowohl ein Irrenhaus als auch ein Gefängnis. Fünf geheimnisvolle Charaktere wurden unter verschiedenen Vorwänden zwischen seinen Mauern eingesperrt.

Geplagt von grausamer Bestrafung, Wahnsinn und Verzweiflung werden sie bald einen Plan aushecken, um diesem Ort und seinen bösen Bewohnern zu entkommen, und sich dabei aufeinander verlassen, um sich ihren tiefsten Ängsten zu stellen.

Features

Flucht aus dem Kloster: Steuert alle fünf Charaktere unabhängig voneinander, um ihnen bei der Flucht zu helfen, und achtet dabei darauf, die geistige Gesundheit jedes einzelnen Mitglieds so weit wie möglich zu erhalten. Bei der Erkundung der Gänge und Räume des Klosters könnt ihr nützliche Werkzeuge oder Hinweise finden, die euch bei der Flucht helfen. Ihr müsst zu jeder Zeit vermeiden, entdeckt zu werden, denn eure Gefängniswärter sind nicht für ihre Gnade bekannt.

Steuert alle fünf Charaktere unabhängig voneinander, um ihnen bei der Flucht zu helfen, und achtet dabei darauf, die geistige Gesundheit jedes einzelnen Mitglieds so weit wie möglich zu erhalten. Bei der Erkundung der Gänge und Räume des Klosters könnt ihr nützliche Werkzeuge oder Hinweise finden, die euch bei der Flucht helfen. Ihr müsst zu jeder Zeit vermeiden, entdeckt zu werden, denn eure Gefängniswärter sind nicht für ihre Gnade bekannt. Manage the Madness: Jeder Charakter trägt seine eigenen einzigartigen Traumata und Phobien mit sich, die zu seinem eigenen Wahnsinn beitragen. Die Aufrechterhaltung der psychischen Gesundheit ist für die Flucht von entscheidender Bedeutung, wobei ein System der Charakterentwicklung und -rückbildung zum Einsatz kommt. Wenn es nicht gelingt, die geistige Gesundheit eines Charakters aufrechtzuerhalten, können neue negative Eigenschaften wie Paranoia, Demenz oder Gewaltausbrüche ausgelöst werden.

Jeder Charakter trägt seine eigenen einzigartigen Traumata und Phobien mit sich, die zu seinem eigenen Wahnsinn beitragen. Die Aufrechterhaltung der psychischen Gesundheit ist für die Flucht von entscheidender Bedeutung, wobei ein System der Charakterentwicklung und -rückbildung zum Einsatz kommt. Wenn es nicht gelingt, die geistige Gesundheit eines Charakters aufrechtzuerhalten, können neue negative Eigenschaften wie Paranoia, Demenz oder Gewaltausbrüche ausgelöst werden. Entdeckt die Geheimnisse im Inneren: Wählt zwischen zwei verschiedenen Fluchtplänen, wobei jede Kampagne einzigartige Geschichten, Ziele und Überraschungen bietet. Diese Pläne werden in einem Tag- und Nachtzyklus ausgeführt, der die Aktionen am Tag und die Vorbereitungen in der Nacht voneinander trennt und den Gefangenen Zeit zum Ausruhen und Erholen gibt. Die meisten Aktionen lassen sich am besten tagsüber durchführen, auch wenn der Gefängniswärter anwesend ist. Die Dunkelheit der Nacht bietet jedoch einzigartige Möglichkeiten und Risiken. Es gibt einen Grund dafür, dass sich die meisten Insassen nach Einbruch der Dunkelheit nur selten nach draußen wagen.

Wählt zwischen zwei verschiedenen Fluchtplänen, wobei jede Kampagne einzigartige Geschichten, Ziele und Überraschungen bietet. Diese Pläne werden in einem Tag- und Nachtzyklus ausgeführt, der die Aktionen am Tag und die Vorbereitungen in der Nacht voneinander trennt und den Gefangenen Zeit zum Ausruhen und Erholen gibt. Die meisten Aktionen lassen sich am besten tagsüber durchführen, auch wenn der Gefängniswärter anwesend ist. Die Dunkelheit der Nacht bietet jedoch einzigartige Möglichkeiten und Risiken. Es gibt einen Grund dafür, dass sich die meisten Insassen nach Einbruch der Dunkelheit nur selten nach draußen wagen. Erlebt atemberaubende, handgemalte Kunst: Die Bilder in The Stone of Madness wurden liebevoll handgemalt und animiert, wobei der Künstler Francisco de Goya aus dem 18. Jahrhundert als große Inspiration diente. Eine isometrische Perspektive ermöglicht es den Spielern, Szenen zu erkunden und winzige Details zu beobachten, als würden sie ein zum Leben erwecktes Gemälde von Goya erkunden.