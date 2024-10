The Stone of Madness: Release-Termin im Jahr 2025 verkündet

Autor:, in / The Stone of Madness

The Stone of Madness hat einen neuen offiziellen Release-Termin bekommen und erscheint jetzt im Jahr 2025.

Tripwire gab bekannt, dass The Stone of Madness am 28. Januar 2025 digital für Windows PC über Steam und Epic Games Store, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch erscheinen wird.

Das kommende taktische Stealth-Adventure, das von The Game Kitchen, den gefeierten Entwicklern von Blasphemous und Blasphemous 2, entwickelt wird, nimmt am Steam Next Fest teil, das von Montag, dem 14. Oktober, 10:00 Uhr PDT, bis Montag, dem 21. Oktober, 10:00 Uhr PDT, läuft und den Spielern die Möglichkeit gibt, den mehrstündigen Prolog des Spiels zu spielen.

Um die Spieler auf ihre Reise in den Wahnsinn vorzubereiten, hat der Publisher außerdem einen animierten Intro-Trailer zum Spiel veröffentlicht, der eine stilisierte Einführung in die fünf einzigartig fehlerhaften Gefangenen und ihre waghalsigen Pläne zur Flucht aus ihrer ungerechten Gefangenschaft bietet. Hoffentlich mit intaktem Verstand.