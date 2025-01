The Stone of Madness: Stealth-Abenteuer geplagt von grausamer Bestrafung

Autor:, in / The Stone of Madness

Führt in dem taktischen Stealth-Abenteuer „The Stone of Madness“, das jetzt für PC und Konsolen erhältlich ist, fünf fehlerhafte Gefangene auf eine waghalsige Flucht.

Tripwire Presents, die Publishing-Abteilung von Tripwire Interactive, die sich auf die Veröffentlichung großartiger Spiele anderer unabhängiger Studios konzentriert, veröffentlichte The Stone of Madness, den neuen taktischen Stealth-Adventure-Titel von The Game Kitchen, den gefeierten Entwicklern von Blasphemous und Blasphemous 2.

The Stone of Madness ist ein taktisches Stealth-Adventure, das in einem spanischen Irrenhaus im späten 18. Jahrhundert spielt und mit wunderschöner, handgefertigter, von der Zeit inspirierter Grafik präsentiert wird.

Ein altehrwürdiges Jesuitenkloster in den Pyrenäen beherbergt sowohl ein Irrenhaus als auch ein Inquisitionsgefängnis, zwischen dessen Mauern fünf mysteriöse Charaktere unter verschiedenen Vorwänden gefangen gehalten werden.

Geplagt von grausamer Bestrafung, Wahnsinn und Verzweiflung, schmieden sie bald einen Plan, um diesem Ort und seinen bösen Bewohnern zu entkommen, wobei sie sich aufeinander verlassen, um sich ihren tiefsten Ängsten zu stellen.

Der Titel ist derzeit digital für Windows PC über Steam (offiziell Steam Deck Verified), Epic Games Store und GOG, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch erhältlich.