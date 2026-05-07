THE TAG-ALONG OBSESSION: Neuer Survival-Horror birgt übernatürliche Kräfte

Der digitale Release von THE TAG-ALONG OBSESSION ist ab sofort für PS5, Xbox Series X|S sowie den Microsoft Store für Windows verfügbar und bringt ein neues Survival-Horror-Erlebnis im First-Person-Format auf den Markt.

Inhaltlich setzt das Spiel auf eine cineastische 3D-First-Person-Perspektive und kombiniert klassische Horror-Elemente mit Erkundung, Puzzle-Aufgaben und Investigation. Die Handlung basiert auf einer Urban-Legende und folgt der Figur Hui-Ting, der einzigen Überlebenden eines übernatürlichen Vorfalls, der sie mit einem Fluch zurücklässt.

Hui-Ting kehrt im Verlauf der Geschichte zu einem verlassenen Resort zurück, in dem sich die ursprünglichen Ereignisse abgespielt haben. Ziel ist es, den Fluch zu brechen und die Hintergründe der Erscheinungen aufzuklären, während sie mit einer Reihe von übernatürlichen Gefahren konfrontiert wird.

Die Story wird durch Visionen, Albträume und eine Begegnung mit der Medium Mrs. Chen vorangetrieben, die sie über eine mögliche Besessenheit durch einen rachsüchtigen Geist informiert. Zur Lösung des Fluchs muss sie ein Ritual im Resort durchführen und dabei mehrere miteinander verknüpfte Rätsel und Tragödien aufdecken.

Spielerisch stehen Stealth-Mechaniken, das Sammeln von Hinweisen, Umweltpuzzles sowie das Verstecken vor feindlichen Geistern im Mittelpunkt, ergänzt durch den Einsatz von Items zur Unterstützung des Überlebens im verfluchten Resort.

Entwickelt wurde der Titel ursprünglich von LuLuDu Tech und für Konsolen durch eastasiasoft umgesetzt. Der weltweite digitale Vertrieb erfolgt durch Eastasiasoft Limited

für PS5, Xbox Series X|S und Windows.