The Tale of Bistun: Magisches Action-Adventure kann vorbestellt werden

Das magische Action-Adventure The Tale of Bistun kann ab heute für Xbox und PC vorbestellt werden.

Das Spiel basiert auf dem persischen Epos „Khosrow und Shirin“ aus dem 12. Jahrhundert und wird am 13. Juli 2022 veröffentlicht.

The Tale of Bistun folgt einem Steinmetz mit Gedächtnisschwund auf seiner Reise zu den Hängen des furchteinflößenden Mount Bistun. Er muss Legionen von monströsen Gegnern mit schnellen Nahkämpfen und mächtigen magischen Fähigkeiten bekämpfen, während er auf der Suche nach Antworten die reale Welt und den mysteriösen Ort der vergessenen Erinnerungen, bekannt als das Reich der Offenbarungen, erkundet.

Die ganze Zeit über ermutigt ihn eine geheimnisvolle Stimme zum Weitermachen, die jeden seiner Schritte aufzeichnet und seine Suche durch diese wunderschönen, aber von der Pest befallenen Länder genau verfolgt.

Features

Eine Nacherzählung einer persischen Legende: Basierend auf dem epischen romantischen Gedicht „Khosrow und Shirin“ aus dem 12. Jahrhundert ist The Tale of Bistun eine Geschichte über Liebe, Verlust und Abenteuer in einem Land, in dem Magie und Tapferkeit aufeinanderprallen.

Ein atemberaubendes Land voller Mythen und Magie: Erklimmt die tödlichen Hänge des Berges Bistun und kämpft euch durch eine prächtige Welt, die das alte Mesopotamien zum Leben erweckt

Hacken, Schlagen und Sprengen: Bekämpft Horden gefährlicher Feinde mit rasanten taktischen Nahkämpfen und wilden magischen Fähigkeiten

Erschafft eure eigene Geschichte: König Darius, friss dein Herz! Erstellt eure eigene Behistun-Inschrift und meißelt wunderschöne Gravuren heraus, um der Welt eure Geschichte zu erzählen.

The Tale of Bistun erscheint am 13. Juli 2022 für Xbox-Konsolen und PC zum Preis von 14,99 Euro.