The Tale of Bistun: Veröffentlichung im Juli enthüllt

Autor:, in / The Tale of Bistun

The Tale of Bistun erscheint im Juli für Window PC und Xbox. Hier gibt es einen neuen Trailer zu sehen.

Der polnische Spiele-Publisher IMGN.PRO freut sich, in Zusammenarbeit mit Black Cube Games bekannt zu geben, dass das storyreiche Action-Adventure The Tale of Bistun am 13. Juli 2022 für Windows PC und Xbox-Konsolen erscheint.

Inspiriert von dem tragischen Liebesgedicht „Khosrow und Shirin“ aus dem 12. Jahrhundert, bietet The Tale of Bistun dem Publikum einen tiefen Einblick in die kulturell bedeutsame persische Literatur und Folklore, mit spannendem Gameplay und wunderschönen Landschaften, die es zu erkunden gilt.

Story: An den zerklüfteten Hängen des Berges Bistun erwacht ein Steinmetz, ohne zu wissen, wer er ist und wie er dorthin gekommen ist. Bald findet er heraus, dass eine Krankheit das Leben aus der Natur herausquetscht, die örtliche Tierwelt verdirbt und ihr feindlich gesinnt ist.

Ermutigt durch ein seltsames, flehendes Flüstern, reist der Mann auf der Suche nach Antworten zwischen der realen Welt und dem geheimnisvollen Ort der vergessenen Erinnerungen, der als Reich der Offenbarungen bekannt ist. Doch ein kolossales altes Übel beobachtet ihn, wartet auf ihn und ist nicht erfreut, dass seine Pläne durchkreuzt werden. Ein allwissender Erzähler berichtet die ganze Zeit über jeden Schritt des Mannes und schildert seine geheimsten Gedanken. Aber wer ist er? Und woher weiß er so viel über den verwirrten Steinmetz?

Hier gibt es den neuen Trailer zu The Tale of Bistun zu sehen: