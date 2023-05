The Talos Principle 2: Aufgepasst, es wird wieder philosophisch

Autor:, in / The Talos Principle 2

In The Talos Principle 2 wird es wieder philosophisch! Das Spiel erscheint 2023 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S.

Croteam und Devolver Digital sind stolz darauf, The Talos Principle 2 anzukündigen, die lang erwartete Fortsetzung des erfolgreichen philosophischen Puzzlespiels aus dem Jahre 2014.

The Talos Principle 2 erscheint 2023 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S und erweitert das Gameplay des beliebten ersten Teils um noch mehr verblüffende Rätsel, neue Rätselmechaniken, eine tiefgehende Geschichte, mehr Geheimnisse und die größte und seltsamste Welt, die Croteam je geschaffen hat.

In einer fernen Zukunft, in der die Menschheit schon lange ausgestorben ist, lebt die menschliche Kultur durch unendlich viele Roboter weiter, die nach unserem Vorbild erschaffen wurden. Auf der Suche nach einer mysteriösen Megastruktur werden Spieler mit Fragen über die Natur des Kosmos, Glaube versus Vernunft und der Angst, die Fehler der Menschheit zu wiederholen, konfrontiert.

In The Talos Principle 2 kehren vertraute Rätsel zurück, begleitet von einzigartigem neuen Gameplay wie Gedankenübertragung und Gravitationsmanipulation. Außerdem gibt es eine tiefgründige, charakterorientierte Geschichte mit mehreren Enden, in der man sich wunderbar verlieren kann und eine Reihe seltsamer, atemberaubend schöner Umgebungen, die es zu erkunden gilt – darunter eine Stadt am Rande eines Paradigmenwechsels und eine Insel, die den Schlüssel zur Zukunft enthält.

The Talos Principle 2 ist das größte, ehrgeizigste und meist zum Nachdenken anregende Spiel, das Croteam bisher entwickelt hat – und es wird noch dieses Jahr veröffentlicht.