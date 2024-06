The Talos Principle 2: Road to Elysium Erweiterung angekündigt

Autor:, in / The Talos Principle 2

Die Geschichte von The Talos Principle 2 wird nächste Woche in der Erweiterung Road to Elysium fortgesetzt.

Die Geschichte des bewusstseinserweiterndem existenziellen Puzzlespiel The Talos Principle 2 von Croteam und Devolver Digital ist noch lange nicht zu Ende.

Während der Devolver Direct-Präsentation wurde bekannt gegeben, dass am 14. Juni die neue Erweiterung Road to Elysium erscheint – die Spieler noch tiefer in diese einzigartige Vision einer post-menschlichen Zukunft führen wird.

Diese dreiteilige Erweiterung bringt einen wieder mit geliebten Charakteren zusammen und stellt die Rätselfähigkeiten durch eine Reihe von neuen, zum Nachdenken anregenden Geschichten auf die Probe.

Nach den Ereignissen in The Talos Principle 2 setzt Road to Elysium die Entwicklung der Roboterwelt fort, bietet eine neue Perspektive auf einige der Schlüsselmomente von 1Ks Reise und fordert mit Rätseln heraus, die sowohl auf neuen als auch auf bereits existierenden Mechanismen basieren.

Die Erweiterung besteht aus drei verschiedenen Kapiteln, von denen jedes sein eigenes, unverwechselbares Aussehen und Gefühl hat.

Orpheus Ascending

Erforscht die Philosophie der Liebe, des Todes und der Wiederauferstehung anhand der Geschichte von Hypatia und Sarabhai. Kehrt in die Rolle von 1K zurück, um in Sarabhais Geist einzudringen und die zerbrochenen Fragmente ihrer Persönlichkeit wiederzufinden. Dieses Kapitel spielt in einer wunderschönen Umgebung, die vom alten Ägypten inspiriert ist, und fordert euch heraus, eine Reihe komplexer, laserbasierter Rätsel auf unkonventionelle Weise zu lösen.

Isle of the Blessed

Spieler erleben mit Yaqut und Miranda und gemeinsam mit Cornelius und Athena ein rätselhaftes Abenteuer auf einer atemberaubenden Karibikinsel. Sie stellen sich einer Vielzahl von noch nie dagewesenen Rätseln, bei denen vertraute Werkzeuge zum Einsatz kommen. Der Höhepunkt ist das Hexahedron, ein großes, zusammenhängendes Rätselcluster in einem geheimnisvollen Turm.

Into the Abyss

Es geht zurück zu einem der dramatischsten Momente aus The Talos Principle 2 und Spieler finden heraus, was mit Byron geschah, als er seinerzeit in der Megastruktur gefangen war. Dieses Kapitel spielt auf einer Reihe von schwebenden Inseln und nimmt Spieler mit auf eine trippige Reise durch eine verdrehte Traumwelt voller schwieriger Rätsel, die selbst erfahrenen Knobelexperten den Kopf verdrehen können.

Road to Elysium kostet 19,99 Euro und wird am 14. Juni 2024 für PC, PlayStation und Xbox Series X|S erscheinen.