The Talos Principle 3: PS5 bekommt das Puzzle-Sequel, Xbox geht (vorerst) leer aus

Mit The Talos Principle 3 wurde der nächste Teil der bekannten Puzzle-Reihe offiziell angekündigt.
Der Titel soll im Jahr 2027 für PC und PlayStation 5 erscheinen. Eine Version für Xbox ist aktuell nicht geplant.
Die Reihe bleibt ihren bekannten Themen treu und kombiniert anspruchsvolle Puzzle-Mechaniken mit philosophischen Fragen rund um KI, Bewusstsein und Existenz. Wie genau sich das Gameplay im neuen Teil weiterentwickelt, ist derzeit noch nicht bekannt.
Damit setzt die Serie ihre Tradition fort, bleibt aber vorerst auf PC und PlayStation-Plattformen beschränkt.
Introducing The Talos Principle 3. Coming 2027 to PC and PS5.
Are you ready for one last journey? pic.twitter.com/KlB9vfMK9n
— The Talos Principle 3 | Coming Soon to PC and PS5 (@TalosPrinciple) May 13, 2026
6 Kommentare AddedMitdiskutieren
Na ja so ist es halt, wenn sich die Hardware so schlecht verkauft.
Dann lohnt es sich für manche Entwickler nicht Spiele für diese Plattform zu entwickeln.
Denke das wird bei der Helix noch extremer, da die sich noch seltener verkaufen wird.
Es sei denn natürlich die Gerüchte stimmen und PC Spiele laufen da auch drauf.
„Denke das wird bei der Helix noch extremer, da die sich noch seltener verkaufen wird.“
Naja, das jetzt schon endgültig so zu prognostizieren halte ich mal für vorschnell. Wahrscheinlicher ist es natürlich, aber wirklich in die Zukunft schauen kann keiner.
Gerade auch mit der Asha Sharma jetzt, die wieder die alten XBox 360 Zeiten und den Enthusiasmus von damals beleben will könnte sich das Blatt ja doch noch wenden.
Die Helix bekommt dann einfach die Steam Version, ohne Optimierung. Spart Zeit und Geld.
Das wird auch noch für Xbox kommen, die anderen Teile sind schon dort vorhanden.
Na hoffentlich. Den zweiten Teil fand ich nämlich richtig gut und habe ihn sogar durchgespielt. Den ersten Teil schaue ich mir irgendwann auch nochmal genauer an. Irgendwie unterschätzt man die Spiele sehr schnell, weil die Rätsel am Anfang noch nicht viel über die spätere Atmosphäre des Spiels rüberbringen.
Das finde ich jetzt richtig Mist, dass die XBox den dritten Teil nicht mehr bekommen soll. Den zweiten Teil habe ich nämlich sehr genossen, obwohl ich ihn anfangs sehr unterschätzt habe. Hoffentlich überlegt sich Croteam das nochmal und bringt den dritten Teil dann auch für die XBox raus!