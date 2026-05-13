The Talos Principle 3: PS5 bekommt das Puzzle-Sequel, Xbox geht (vorerst) leer aus

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The Talos Principle 3 erscheint 2027 für PC und PS5 – ohne Xbox-Version.

Mit The Talos Principle 3 wurde der nächste Teil der bekannten Puzzle-Reihe offiziell angekündigt.

Der Titel soll im Jahr 2027 für PC und PlayStation 5 erscheinen. Eine Version für Xbox ist aktuell nicht geplant.

Die Reihe bleibt ihren bekannten Themen treu und kombiniert anspruchsvolle Puzzle-Mechaniken mit philosophischen Fragen rund um KI, Bewusstsein und Existenz. Wie genau sich das Gameplay im neuen Teil weiterentwickelt, ist derzeit noch nicht bekannt.

Damit setzt die Serie ihre Tradition fort, bleibt aber vorerst auf PC und PlayStation-Plattformen beschränkt.

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6 Kommentare Added

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  1. Xbox117 53660 XP Nachwuchsadmin 6+ | 13.05.2026 - 18:47 Uhr

    Na ja so ist es halt, wenn sich die Hardware so schlecht verkauft.
    Dann lohnt es sich für manche Entwickler nicht Spiele für diese Plattform zu entwickeln.
    Denke das wird bei der Helix noch extremer, da die sich noch seltener verkaufen wird.
    Es sei denn natürlich die Gerüchte stimmen und PC Spiele laufen da auch drauf.

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    • Kenty 255850 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 13.05.2026 - 19:00 Uhr
      Antwort auf Xbox117

      „Denke das wird bei der Helix noch extremer, da die sich noch seltener verkaufen wird.“

      Naja, das jetzt schon endgültig so zu prognostizieren halte ich mal für vorschnell. Wahrscheinlicher ist es natürlich, aber wirklich in die Zukunft schauen kann keiner.

      Gerade auch mit der Asha Sharma jetzt, die wieder die alten XBox 360 Zeiten und den Enthusiasmus von damals beleben will könnte sich das Blatt ja doch noch wenden.

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    • HaloPro 5100 XP Beginner Level 3 | 13.05.2026 - 19:00 Uhr
      Antwort auf Xbox117

      Die Helix bekommt dann einfach die Steam Version, ohne Optimierung. Spart Zeit und Geld.

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  2. Katanameister 425180 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 13.05.2026 - 18:52 Uhr

    Das wird auch noch für Xbox kommen, die anderen Teile sind schon dort vorhanden.

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    • Kenty 255850 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 13.05.2026 - 18:55 Uhr
      Antwort auf Katanameister

      Na hoffentlich. Den zweiten Teil fand ich nämlich richtig gut und habe ihn sogar durchgespielt. Den ersten Teil schaue ich mir irgendwann auch nochmal genauer an. Irgendwie unterschätzt man die Spiele sehr schnell, weil die Rätsel am Anfang noch nicht viel über die spätere Atmosphäre des Spiels rüberbringen.

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  3. Kenty 255850 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 13.05.2026 - 18:56 Uhr

    Das finde ich jetzt richtig Mist, dass die XBox den dritten Teil nicht mehr bekommen soll. Den zweiten Teil habe ich nämlich sehr genossen, obwohl ich ihn anfangs sehr unterschätzt habe. Hoffentlich überlegt sich Croteam das nochmal und bringt den dritten Teil dann auch für die XBox raus!

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