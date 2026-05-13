The Talos Principle 3: PS5 bekommt das Puzzle-Sequel, Xbox geht (vorerst) leer aus

The Talos Principle 3 erscheint 2027 für PC und PS5 – ohne Xbox-Version.

Mit The Talos Principle 3 wurde der nächste Teil der bekannten Puzzle-Reihe offiziell angekündigt.

Der Titel soll im Jahr 2027 für PC und PlayStation 5 erscheinen. Eine Version für Xbox ist aktuell nicht geplant.

Die Reihe bleibt ihren bekannten Themen treu und kombiniert anspruchsvolle Puzzle-Mechaniken mit philosophischen Fragen rund um KI, Bewusstsein und Existenz. Wie genau sich das Gameplay im neuen Teil weiterentwickelt, ist derzeit noch nicht bekannt.

Damit setzt die Serie ihre Tradition fort, bleibt aber vorerst auf PC und PlayStation-Plattformen beschränkt.

Introducing The Talos Principle 3. Coming 2027 to PC and PS5. Are you ready for one last journey? pic.twitter.com/KlB9vfMK9n — The Talos Principle 3 | Coming Soon to PC and PS5 (@TalosPrinciple) May 13, 2026