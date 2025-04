The Talos Principle: Reawakened: Puzzle-Hit von Croteam in einer neuen Ära

The Talos Principle: Reawakened ist ab sofort erhältlich und führt den klassischen, philosophischen Puzzle-Hit von Croteam in eine neue Ära.

The Talos Principle: Reawakened erscheint heute für PC, PlayStation 5 und Xbox Series S|X und bildet damit die ultimative Edition von Croteam und Devolver Digital’s preisgekröntem, für den IGF-Grand Prize nominierten und millionenfach verkauften First-Person-Puzzle-Hit.

Diese neue Version des Spiels ist weit mehr als eine bloße Neuauflage. Sie bietet eine stark verbesserte Grafik dank der Unreal Engine 5, Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit, Zugänglichkeitsfunktionen und ein brandneues Kapitel, In the Beginning, das tiefer in die komplexe Hintergrundhandlung des Spiels eintaucht.

Tritt ein in eine Welt voller zum Nachdenken anregender Rätsel, philosophischer Intrigen und atemberaubender Grafik und tauche ein in eine erweiterte und kühn neu gestaltete Reise durch die Welt der Simulation.

The Talos Principle: Reawakened erweckt jeden Winkel des Spiels zu neuem Leben und behält dabei die Vision bei, die das Original so beliebt gemacht hat.

The Talos Principle: Reawakened enthält außerdem den Road to Gehenna-DLC sowie einen umfangreichen und vielseitigen Puzzle-Editor (nur für PC), mit dem Spieler:innen eigene Level erstellen und über den Steam Workshop teilen können – und auf diese Weise für eine lebendige Zukunft des Spiels sorgen.

The Talos Principle: Reawakened ist jetzt für PC, PlayStation 5, und Xbox Series S|X für 39.99€ verfügbar.