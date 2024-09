The Texas Chain Saw Massacre: Erste Spielszenen aus dem Rush Week-Modus

Autor:, in / The Texas Chain Saw Massacre

The Texas Chain Saw Massacre präsentiert erste Spielszenen aus dem Rush Week-Modus.

Gun Interactive freut sich bekannt zu geben, dass die Rush Week – der neue, kostenlose Spielmodus von The Texas Chain Saw Massacre – am Donnerstag, den 26. September für Spieler, die den Content Pass erworben haben, und am Montag, den 30. September für alle anderen Spieler startet.

Dieser 1v6-Mehrspielermodus konzentriert sich auf den bei den Fans beliebten Killer Johnny Slaughter und lässt die Spieler den Horror durch eine Giallo-beeinflusste Slasher-Brille der späten 70er Jahre erleben.

Das Ziel ist einfach: Überleben. Spielen Sie als 6 verschiedene Sorority Girls, die gegen die Zeit antreten, um Johnny zu entkommen, oder als der Killer selbst.

Im Gegensatz zum Basisspiel stehen den Spielern neue Fluchtmöglichkeiten sowie einige neue Schlüsselgegenstände wie ein Schraubenschlüssel, ein Messer und Pfefferspray zur Verfügung, mit denen sie sich schützen können.