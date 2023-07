The Texas Chain Saw Massacre: Kein Offline-Modus geplant

Autor:, in / The Texas Chain Saw Massacre

In einem Statement geben die Entwickler von The Texas Chain Saw Massacre bekannt, dass auf einen Offline-Modus verzichtet wird.

Wer The Texas Chain Saw Massacre auch offline spielen möchte, muss sich über eine schlechte Nachricht ärgern. So haben die Verantwortlichen von Gun Interactive durchblicken lassen, dass es weder einen Offline-Modus noch Bots in dem Titel geben wird.

Man habe viel aus der Entwicklung von Freitag der 13. Das Videospiel gelernt, heißt es. Da es eine sehr schwierige und zeitaufwändige Aufgabe ist, glaubwürdige und intelligente Bots zu programmieren, hätte man in anderen Bereichen des Spiels Abstriche machen müssen. Um den Fans jedoch das beste Spielerlebnis zu bieten, wurde auf diese Features verzichtet.

Texas Chain Saw Massacre wird am 18. August für Xbox Series X|S, Xbox One sowie im Xbox Game Pass erscheinen.