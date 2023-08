The Texas Chain Saw Massacre: Launch im Xbox Game Pass war eine klare Sache

Autor:, in / The Texas Chain Saw Massacre

Über die Aufnahme im Xbox Game Pass mussten die Entwickler von The Texas Chain Saw Massacre nicht zweimal nachdenken.

Am Freitag findet mit The Texas Chain Saw Massacre ein neues Horrorspiel seinen Weg in das Angebot des Xbox Game Pass. Bereits gestern sind die ersten Wertungen dazu eingetroffen.

Über die Entscheidung, das Spiel direkt in den Xbox Game Pass zu bringen, musste man offenbar nicht zweimal nachdenken, wie Wes Keltner, CEO von Gun Interactive in einem Interview verriet.

Keltner sagte über die Gelegenheit, durch den Xbox Game Pass mit einem Schlag Millionen von Menschen zu erreichen: „Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. So viele potenzielle Spieler zu haben, die die Server füllen, damit die Matches schnell laufen und der Wechsel zu einem neuen Match zügig vonstattengeht, ist von entscheidender Bedeutung. Niemand möchte auf einem leeren Server sitzen und darauf warten, dass er sich füllt. Die Partnerschaft mit Microsoft und die Möglichkeit, das Spiel für Millionen von Spielern über den Game Pass verfügbar zu machen, war für uns eine unumstößliche Entscheidung.“

Im Microsoft Store könnt ihr The Texas Chain Saw Massacre für 39,99 Euro für Xbox Series X|S und Xbox One auch vorbestellen.