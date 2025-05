The Texas Chain Saw Massacre: Schlusspunkt eines kreativen Albtraums

Autor:, in / The Texas Chain Saw Massacre

Gun Interactive erklärt das Spiel The Texas Chain Saw Massacre für abgeschlossen und bedankt sich bei der Community.

Die Entwickler von Gun Interactive haben sich mit einer emotionalen und offenen Nachricht an euch gewandt, um einen bedeutenden Meilenstein in der Geschichte ihres Studios zu verkünden: The Texas Chain Saw Massacre ist vollendet – so, wie sie es sich immer erträumt haben.

Was einst als Wunschprojekt begann, ist nun Realität geworden. Für Gun war der ikonische Horrorfilm von 1974 nicht nur eine Inspirationsquelle, sondern ein kreatives Fundament.

Mit viel Leidenschaft und Respekt haben sie diesen Klassiker in ein intensives, asymmetrisches Multiplayer-Erlebnis verwandelt. Dabei stand nicht nur das Gameplay im Fokus, sondern auch die filmische Atmosphäre und die psychologische Tiefe der Vorlage.

Ihr wurdet nicht einfach in ein Spiel geworfen – ihr wurdet hineingezogen in die düstere, verstörend schöne Welt von Muerto County.

Die Geschichte rund um Maria Flores und ihre Freunde, aber auch die Einbindung von Horrorgrößen wie Kane Hodder, Barbara Crampton, Scout Taylor Compton und Skeet Ulrich zeigten, wie sehr Gun daran gelegen war, diese Welt lebendig und vielschichtig zu gestalten. Gleichzeitig wurde das Erbe des Originals gewahrt: mit Rückgriff auf Kim Henkels Charakterentwürfe und der Rückkehr altbekannter Stimmen wie Bill Moseley und Ed Neal.

Nun ist für das Team der Punkt erreicht, an dem sie sagen: The Texas Chain Saw Massacre ist vollständig – kreativ, technisch und atmosphärisch. Deshalb wird das Spiel nach dem kommenden Mai-Patch keine weiteren Inhalte, DLCs oder Updates mehr erhalten.

Auch Bugfixes und Balance-Anpassungen werden eingestellt. Was bleibt, ist die Möglichkeit, das Spiel weiterhin zu spielen – es wird nicht aus den Stores entfernt. In Zukunft wird die Technik auf Peer-to-Peer-Matchmaking umgestellt, damit ihr auch weiterhin gemeinsam in den Horror eintauchen könnt.

Gun Interactive betont, dass dieser Abschluss nicht das Ende, sondern die konsequente Vollendung einer Vision ist. Sie danken euch – der Community – für eure Begeisterung, eure Offenheit für dieses besondere Spielkonzept und eure Treue. Eure Reaktionen, eure Geschichten und euer Mitfiebern haben das Team getragen und inspiriert.

Doch es geht weiter. Gun hat bereits neue kreative Projekte in der Pipeline – welche genau, das bleibt noch geheim. Aber eines ist sicher: Wer sich für atmosphärisch dichte, filmisch erzählte Horrorspiele begeistert, darf gespannt sein.

Was kommt als Nächstes bei Gun?