The Texas Chain Saw Massacre: Um diese Uhrzeit rasselt die Kettensäge

Wir verraten euch, wann ihr die Kettensäge in The Texas Chain Saw Massacre anschmeißen und spielen könnt.

In der nächsten Woche veröffentlicht Gun Interactive The Texas Chain Saw Massacre, ein asymmetrisches Third-Person-Horrorspiel, das auf dem gleichnamigen Horrorfilm von 1974 basiert.

The Texas Chain Saw Massacre wird für Xbox Series X|S, Xbox One und auch im Xbox Game Pass am 18. August erscheinen.

Wann genau das Horrorspiel gestartet werden kann, wurde jetzt verraten.

Demnach wird das Spiel bei uns am 18. August, um 16:00 Uhr spielbar sein. An diesem Tag ist auch der 50. Jahrestag der Ereignisse aus dem kultigen Originalfilm.

The Texas Chain Saw Massacre könnt ihr auch im Microsoft Store für 39,99 Euro vorbestellen.