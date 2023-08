The Texas Chain Saw Massacre: Vinyl Soundtrack und Main Theme

Autor:, in / The Texas Chain Saw Massacre

The Texas Chain Saw Massacre präsentiert den offiziellen Vinyl-Soundtrack und das Main Theme aus dem Spiel.

Leute, das Veröffentlichungsdatum von The Texas Chain Saw Massacre ist offiziell nicht einmal mehr eine Woche entfernt und um die bevorstehende Veröffentlichung zu feiern, haben die Teams von Gun Interactive und Waxwork Records an einem wahrhaft einzigartigen Paar von Vinyl-Alben zusammengearbeitet.

Zum ersten Mal in physischer Form könnt ihr jetzt den Texas Chain Saw Massacre Original Game Soundtrack des BAFTA-nominierten Komponisten Ross Tregenza und Remains, das dazugehörige Album von Wes Keltner, CEO und Präsident von Gun Interactive, und dem BAFTA-prämierten Komponisten Jim Bonney erwerben.

Vinyl-Fanatiker können sicher bestätigen, dass es einfach keinen Ersatz für den knackigen Sound einer LP gibt oder für die erstaunlich detaillierte Deluxe-Gatefold-Verpackung, die einige brandneue Artworks enthält. Diese Platten sind das perfekte Sammlerstück für Horrorfans und Musikliebhaber gleichermaßen und weiter unten könnt ihr euch alle Details ansehen. Hier geht es zur Vorbestellung.

The Texas Chain Saw Massacre: The Game Original Soundtrack Bundle enthält:

The Complete Soundtrack Game Music by Ross Tregenza

REMAINS LP: Additional Soundtrack Game Music by Wes Keltner & Jim Bonney

„Chain Saw Motor Green“ Colored Vinyl (TCSM LP)

„Rust“ Colored Vinyl (Remains LP)

Artwork by Jake Kontou

Heavyweight Gatefold Jackets with Matte Coating

Composer Liner Notes

Hier gibt es dazu den The Massacre – Main Theme – The Texas Chain Saw Massacre zu hören:

Mehr aus dem Soundtrack, gibt es hier:

The Texas Chain Saw Massacre erscheint am 18. August und wird vom ersten Tag an im Xbox Game Pass erhältlich sein.