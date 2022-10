The Texas Chain Saw Massacre: Zwei Original-Charaktere vorgestellt

Autor:, in / The Texas Chain Saw Massacre

Gun Interactive kündigt zwei Original-Charaktere für The Texas Chain Saw Massacre durch das mysteriöse Begleitspiel „Petals“ an.

Alles, was Gun Interactives mit The Texas Chain Saw Massacre macht, geschieht mit der größten Liebe und dem größten Respekt für den Film von 1974, und ein kürzlich enthülltes ARG beweist einmal mehr ihre Hingabe an das Handwerk.

Was mit einem einzigen Instagram-Account begann, mündete schließlich in ein vollständig spielbares Spiel, das sowohl die Hintergrundgeschichte einer der Hauptfiguren als auch zwei neue Charaktere in The Texas Chain Saw Massacre vorstellte.

Gun Interactive kündigt zwei Original-Charaktere für The Texas Chain Saw Massacre durch das mysteriöse Begleitspiel „Petals“ an.

Nachdem die Fans des kommenden Titels „The Texas Chain Saw Massacre“ einen Monat lang einer von Gun Interactive sorgfältig angelegten Spur gefolgt waren, stießen sie schließlich auf ein mysteriöses Spiel namens „Petals“. Das Spiel war sowohl das große Finale eines gut versteckten ARGs als auch die große Enthüllung von zwei brandneuen Charakteren, Johnny und Sissy, die sich der Riege der Killer anschließen werden, wenn das Spiel nächstes Jahr auf den Markt kommt. Die beiden neuen Original-Charaktere wurden von Gun in Partnerschaft und kreativer Zusammenarbeit mit der Original-Drehbuchautorin Kim Henkel entwickelt.

Weitere Details zu diesen beiden neuen bedrohlichen Killern werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Der erste Hinweis auf das ARG (Alternate Reality Game) war der Instagram-Account von Maria Flores, der Bilder, Nachrichtenausschnitte und Wissenswertes für angehende Detektive enthielt, in die sie eintauchen konnten.

Von dort aus wurden die Community-Mitglieder zu Google-Map-Koordinaten, versteckten Nachrichtensendungen und schließlich zu einem ganzen spielbaren Spiel, „Petals“ auf itch.io, geschickt. In Petals spielst du die Rolle von Maria Flores, der Schwester der Hauptüberlebenden Ana Flores, und erfährst im Laufe des Spiels mehr über ihre Geschichte und lernst die beiden neuen Charaktere kennen.

Ab sofort kann man Petals als spielbares Spiel für sich selbst herunterladen und sich auf die Spur der faszinierenden Geschichte begeben, die von Gun Interactive entwickelt wurde.