The Thaumaturge: Release-Termin für Konsolen enthüllt

Autor:, in / The Thaumaturge

Fools Theory hat den Release-Termin für sein charakterorientiertes RPG The Thaumaturge festgelegt.

Niemand versteht innere Dämonen und tief verwurzelte menschliche Schwächen besser als Wiktor Szulski, ein erfahrener Thaumaturge, der selbst die subtilsten Anzeichen menschlicher Emotionen wahrnimmt. Er macht Jagd auf Monster, die sich hinter dem Schleier der Realität verbergen und von Volkserzählungen inspiriert wurden.

The Thaumaturge von Entwickler Fool’s Theory ist ein charakterorientiertes RPG mit starkem Geschichtsfokus, das im Jahr 1905 in Warschau spielt. Es erscheint am 4. Dezember für PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Eine spielbare Demo ist derzeit auf der Xbox Series X|S und PS5 verfügbar.

Das Spiel folgt Wiktor, einem Thaumaturgen, der der Welt überdrüssig ist und zu seinen Wurzeln in Warschau zurückkehrt – einer pulsierenden Stadt voller kultureller Vielfalt, die als lebendige Kulisse für seine Reise dient. Wiktors Geschichte enthüllt die Geheimnisse seiner bewegten Vergangenheit und die der vielschichtigen Bewohner Warschaus, die alle Facetten der Stadtgesellschaft repräsentieren.

Am Ende deckt er vielleicht sogar die Intrigen von Rasputin auf, einer schattenhaften Gestalt, die auf den höchsten Ebenen des kaiserlichen Hofes und innerhalb der zaristischen Truppen, die Polen besetzen, Einfluss ausübt.

Mit seinen thaumaturgischen Kräften sieht Wiktor über das Gewöhnliche hinaus, manipuliert den Willen anderer, um seine Ziele zu erreichen, und geht Verbindungen mit mystischen Wesen ein, die als Salutoren bekannt sind.

Die Wesen gewähren in rundenbasierten Kämpfen und den Ermittlungen erhebliche Vorteile, doch jeder einzelne von ihnen bringt auch eine einzigartige Bürde mit sich – ob Stolz, Rücksichtslosigkeit oder eine andere Schwäche –, die Wiktor absorbieren muss, was ihre Kräfte zu einem zweischneidigen Schwert macht.